به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی چهارشنبه شب در آیین اختتامیه کارگاه تخصصی «زندگی با آیهها» ویژه مربیان قرآنی اهلسنت استان هرمزگان، با اشاره به اهمیت آشنایی عملی نسل جوان با مفاهیم قرآنی اظهار کرد: ترویج سبک زندگی مبتنی بر آیات الهی، راهکار اساسی در برابر هجمههای فرهنگی، شایعات و جنگ روایتهاست.
وی با بیان اینکه در برخی اغتشاشات اخیر شاهد اقدامات هنجارشکنانه و اهانت به ساحت قرآن کریم بودهایم، افزود: این رخدادها ضرورت تقویت آموزشهای قرآنی و تعمیق انس با آیات الهی را دوچندان میکند. هر یک از ما مبلغ دین خود هستیم و مسئولیت داریم با ترویج آموزههای قرآنی، جامعه را در برابر انحرافات فکری بیمه کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان همچنین با اشاره به در پیش بودن ماه مبارک رمضان، این ماه را فرصتی مغتنم برای تزکیه نفس، تعمیق ارتباط با قرآن و تقویت جریان قرآنی در خانوادهها و جامعه دانست و تصریح کرد: باید از ظرفیت رمضان برای نهادینهسازی فرهنگ «زندگی با آیهها» بهرهگیری شود.
در ادامه این آیین، حجتالاسلام والمسلمین توکلی، معاون فرهنگی اجتماعی دبیرخانه طرح زندگی با آیه ها، با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد قرآنی، از تلاشهای حجتالاسلام والمسلمین غلامعلی کاظمی و حجتالاسلام والمسلمین باصره در پیشبرد این حرکت فرهنگی تقدیر کرد.
وی با اشاره به جایگاه والای فعالیتهای قرآنی در معارف اسلامی افزود: بر اساس آموزههای دینی، اعمال انسان پس از مرگ پایان مییابد مگر در مواردی همچون صدقه جاریه، سنت حسنه و تعلیم و ترویج قرآن کریم که آثار آن ماندگار و پرونده آن نزد خداوند گشوده است.
معاون فرهنگی اجتماعی دبیرخانه تأکید کرد: ترویج فرهنگ «زندگی با آیهها» مصداق روشن سنت حسنه و باقیات صالحات است و هر گامی که در مسیر آموزش و گسترش معارف قرآن برداشته میشود، آثار آن در جامعه جاری و ماندگار خواهد بود.
