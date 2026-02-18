۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۴:۲۷

هشدار تداوم گرمای غیرمتعارف؛ ورود موج جدید بارش‌ها از روز جمعه به کشور

یک کارشناس سازمان هواشناسی گفت: از روز جمعه (یکم اسفند)، با شمالی شدن جریان‌های هوا در خط ساحلی شمال، دما کاهش یافته و بارندگی همراه با مواج شدن دریای خزر رخ خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (چهارشنبه، ۲۹ بهمن) آغاز روز با موجی از گرمای غیرمتعارف همراه بود و پیش‌بینی می‌کنیم ملموس‌ترین دمای بالا امروز و فردا (پنجشنبه، ۳۰ بهمن) در سواحل دریای خزر تجربه شود.

وی افزود: در شبانه‌روز گذشته، رشت و ساری به ترتیب با حداکثر دماهای ۳۳ و ۳۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط کشور بودند. از روز جمعه (یکم اسفند)، با شمالی شدن جریان‌های هوا در خط ساحلی شمال، دما کاهش یافته و بارندگی همراه با مواج شدن دریای خزر رخ خواهد داد.

اصغری ادامه داد: امروز و فردا با فعالیت سیستم بارشی جدید در شمال غرب کشور، بارش باران در مناطقی همچون ارومیه، نقده، پیرانشهر، سردشت، مهاباد، میانه، مراغه، شاهین‌دژ، بانه، تبریز، بستان‌آباد، مشکین‌شهر و سراب پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس هواشناسی در پایان خاطرنشان کرد: همچنین، پایداری جو موجب افزایش آلودگی هوا در برخی مناطق شده است. مناطقی از اصفهان شامل کبوترآباد، مبارکه، شاهین‌شهر، میمه و نجف‌آباد، از خراسان رضوی شهر مشهد و از استان البرز شهرهای کرج، اشتهارد و نظرآباد در معرض آلودگی هوا قرار دارند و انتظار می‌رود این شرایط حداقل تا روز جمعه ادامه یابد.

کد خبر 6752909
زهره آقاجانی

