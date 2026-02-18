زمان پخش «کاپیتان» مشخص شد؛ بزرگترین برنامه استعدادیابی ورزشی در سیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، پوستر مسابقه بزرگ استعدادیابی ورزشی «کاپیتان» که از ابتدای ماه مبارک رمضان در شبکه سه سیما و شبکه ورزش پخش میشود، منتشر شد.
طراحی پوستر این مسابقه را محسن کربلاییزاده بر عهده داشته است.
سینا مهراد میزبانی و اجرای «کاپیتان» را بر عهده دارد و در میز داوری این مسابقه، هادی چوپان قهرمان بدنسازی جهان، پژمان درستکار سرمربی تیم ملی کشتی آزاد و زهرا کیانی قهرمان ووشوی ایران حضور دارند.
این مسابقه بدون محدودیت جنسیتی ساخته شده است.
بسکتبال، والیبال، فوتبال، فریاستایل، بسکتبال نمایشی، پارکور، ووشو، فریزبی، هواداری، بدمینتون، ترامپولین، نینجا، ژیمناستیک، رزمی، ورزش باستانی، ژیمناستیک، طناب زنی، دوچرخه سواری، اسکیت، رشتههای متنوع این مسابقه هستند که شرکتکنندگان میتوانند در آنها استعداد خود را عرضه کنند.
این مسابقه در شبهای ماه رمضان هر شب حوالی ساعت ۱۹:۳۰ شبکه سه سیما پخش و تکرار آن ۳۰ دقیقه بامداد است. همچنین این مسابقه حوالی ساعت ۲۱ از شبکه ورزش نیز روی آنتن میرود و تکرار آن ساعت ۱۵ است.
«کاپیتان» به تهیه کنندگی علی داوودی محصولی از مرکز سیمرغ است و بنا دارد ظرفیت تازهای از استعدادهای نوظهور ورزشی را معرفی کند؛ استعدادهایی که تاکنون فرصت دیدهشدن در سطح ملی را نداشتهاند.
