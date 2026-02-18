قیمت جدید زولبیا و بامیه برای ماه رمضان اعلام شد

علی بهره‌مند رئیس اتحادیه قنادان، شیرینی فروشان و کافه قنادی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره قیمت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان با بیان اینکه قیمت شیرینی زولبیا و بامیه متناسب با کیفیت و رتبه‌بندی هر قنادی تعیین می‌شود، اظهار کرد: امسال قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه برای واحدهای درجه یک، ۴۹۵ هزارتومان و برای واحدهای درجه دو ۴۴۵ هزارتومان تعیین شد.

وی افزود: واحدهای قنادی درجه یک می‌توانند با توجه به نوع خدمات و کیفیت بالاتر، شیرینی ممتاز خود را اندکی بالاتر از نرخ مصوب عرضه کنند.

بهره‌مند تأکید کرد: با هرگونه گران‌فروشی و کم‌فروشی به‌طور جدی برخورد خواهد شد. شهروندان تهرانی نیز در صورت مشاهده تخلف در قیمت یا کیفیت محصولات می‌توانند با شماره‌های ۶۶۹۴۴۴۱۱ و ۶۶۹۴۴۴۹۹ اتحادیه قنادان یا سامانه ۱۲۴ سازمان تعزیرات تماس بگیرند.