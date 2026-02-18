۲۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

قیمت جدید زولبیا و بامیه برای ماه رمضان اعلام شد

رئیس اتحادیه قنادان تهران گفت: قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه برای واحدهای درجه یک، ۴۹۵ هزارتومان و برای واحدهای درجه دو ۴۴۵ هزارتومان تعیین شد.

علی بهره‌مند رئیس اتحادیه قنادان، شیرینی فروشان و کافه قنادی تهران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره قیمت زولبیا و بامیه در ماه مبارک رمضان با بیان اینکه قیمت شیرینی زولبیا و بامیه متناسب با کیفیت و رتبه‌بندی هر قنادی تعیین می‌شود، اظهار کرد: امسال قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه برای واحدهای درجه یک، ۴۹۵ هزارتومان و برای واحدهای درجه دو ۴۴۵ هزارتومان تعیین شد.

وی افزود: واحدهای قنادی درجه یک می‌توانند با توجه به نوع خدمات و کیفیت بالاتر، شیرینی ممتاز خود را اندکی بالاتر از نرخ مصوب عرضه کنند.

بهره‌مند تأکید کرد: با هرگونه گران‌فروشی و کم‌فروشی به‌طور جدی برخورد خواهد شد. شهروندان تهرانی نیز در صورت مشاهده تخلف در قیمت یا کیفیت محصولات می‌توانند با شماره‌های ۶۶۹۴۴۴۱۱ و ۶۶۹۴۴۴۹۹ اتحادیه قنادان یا سامانه ۱۲۴ سازمان تعزیرات تماس بگیرند.

کد خبر 6752770
سمیه رسولی

    • آریائی IR ۱۴:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      اگه آدم پول دزدی داشت و مایل به بالابردن قند خونش است بهتره بره سراغ قناد های دندون گرد برای شیرینی و تنقلات با قیمت 500 تومان کیلوئی . اجناس گرون را ملت تحریم کنند تا تعادل قیمت بر قرار شه و در ضمن سلامت عمومی از راه پرهیز و خود داری ممکن شود .
    • IR ۱۴:۵۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      زیاد تولید نکنید مردم ندارند بخرند می مونه رو دستتونا
    • IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      تو خریدن نون و تخم مرغ موندیم زولبیا و بامیه مال اعیان هستش کارمند دیگه با 15 حقوق از این کارا نمی کنه
    • IR ۱۶:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۱/۲۹
      نیم میلیون پول یک کیلو زولبیا شرم آور است
    • IR ۰۰:۳۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      زیاد تولید نکنید ،چون گرونه،باخرما هم میشه افطار کرد
    • کوشکی IR ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      اگه ارزان باشه همه دوست دارن کسایی که دیابت دارن هم به اندازه میخورند مگه میشه نعمت خدا راپس زد اگه اقتصاد اجازه بده دولنمردان فکری بحال گرانی کودکان در حال رشد فقرا در حسرت نمانند بکنند خدا داده ولی احتکار گران گرانفروشان برای مردم دوست ندارند
    • نوری IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      خیلی گرونه. مگه چه خبره.بعضی بچه ها با انگیزه زولبیا دوست دارند روزه بگیرند با این قیمت نیم میلیونی دیگه نمی شه زولبیا خرید.
    • عسل ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۱/۳۰
      نیم میلیون تومان یه کیلو زولبیا بامیه قبلا با این پول یه دست النگو طلا میشد خرید گرانی غوغا میکنه مگه میشه خرید
    • هومن IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      به جای یک کیلو زولبیا میرم دو کیلو موز اکوادور میگیرم! به جای قند خالص موز بگیرید که سرشار از پتاسیم و منیزیوم هست.

