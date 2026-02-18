به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن کریمی عصر چهارشنبه در آیین رونمایی از دانشنامه دفاع مقدس استان مرکزی اظهار کرد: تجارب به‌دست‌آمده از ایثار و فداکاری شهدای این سرزمین، سرمایه‌ای ارزشمند است که باید به‌صورت علمی و مستند ثبت و تبیین شود تا از هدررفت آن جلوگیری گردد.

وی افزود: تداوم حمایت نهادهای مرتبط ضروری است و باید همه ظرفیت‌های سپاه و پیشکسوتان در کنار هم قرار گیرند تا این پروژه فرهنگی به نتیجه مطلوب برسد.

سردار کریمی تصریح کرد: این مسیر با وجود فراز و نشیب‌های متعدد، اکنون به مرحله‌ای رسیده است که می‌توان با جدیت بیشتر ادامه آن را پی گرفت و زمینه انتشار جلدهای بعدی دانشنامه را فراهم کرد.

وی ادامه داد: با هم‌افزایی دستگاه‌ها و تداوم تلاش پژوهشگران، این اقدام فرهنگی می‌تواند به الگویی ماندگار در ثبت تاریخ دفاع مقدس تبدیل شود.

فرمانده قرارگاه نجف اشرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: در صورت ثبت و بازنمایی صحیح دستاوردهای دفاع مقدس توسط نسل امروز، این میراث به سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده تبدیل خواهد شد.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب این دانشنامه‌ها را میراثی ماندگار برای نسل‌های آینده دانسته‌اند که می‌تواند مبنای بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی قرار گیرد.

بیش از ۲۶۰۰ منبع پژوهشی در تدوین دانشنامه دفاع مقدس استان مرکزی مورد استفاده قرار گرفت

مدیر گروه علمی نظامی و جغرافیای مرکز تاریخ جامع و دانشنامه دفاع مقدس کشور گفت: بیش از ۲۶۰۰ منبع پژوهشی در تدوین دانشنامه دفاع مقدس استان مرکزی بررسی و استفاده شده است تا این اثر علمی، مستند و جامع برای نسل‌های آینده حفظ شود.

عبدالرضا خدادادی افزود: دانشنامه‌ها مرجع نخست پژوهشگران هستند و تدوین دانشنامه دفاع مقدس از سال ۱۳۷۸ با تشکیل گروه‌های علمی و رعایت دقت و مستندسازی آغاز شد.

وی تصریح کرد: کمبود نویسندگان و پراکندگی منابع، روند نگارش دانشنامه را دشوار کرد و سردار شهید علی باباخانی تدوین دانشنامه‌های استانی را پیشنهاد داد و با وجود مخالفت‌های اولیه، سردار شهید علی باباخانی پیگیری کرد و از سال ۱۳۸۴ تدوین دانشنامه‌های استانی آغاز شد تا هویت استان‌ها حفظ و کارنامه دفاع مقدس ثبت شود.

خدادای ادامه داد: دانشنامه‌های استانی امروز گنجینه‌ای از اسناد و منابع‌اند که پشتوانه تدوین دانشنامه ملی دفاع مقدس شده و خلأهای پژوهشی را جبران می‌کنند.

مدیر گروه علمی نظامی و جغرافیای مرکز تاریخ جامع و دانشنامه دفاع مقدس کشور تاکید کرد: این دستاوردها مرهون ایده و درایت سردار شهید باباخانی است و هدف حفظ مستند و ماندگار میراث دفاع مقدس برای نسل‌های آینده است.

وی افزود: دانشنامه دفاع مقدس استان مرکزی شامل ۶۰۰ مدخل است که هم‌اکنون ۳۸۵ مدخل در دست اقدام و ۱۶۴ مدخل نگارش شده است.

خدادادی بیان کرد: جلد نخست این دانشنامه تقریبا تکمیل و نقش استان مرکزی در دفاع مقدس مستندسازی شده است.

وی گفت: برای تدوین دانشنامه دفاع مقدس استان مرکزی، بیش از ۲۶۰۰ منبع استفاده و بیش از ۳۸۰ هزار کلمه محتوای علمی تولید شد که از این میان، ۳۸ مدخل نظامی و جغرافیا به‌دلیل پراکندگی منابع و اتکا به خاطرات پیشکسوتان، از دشوارترین بخش‌ها بود.

دانشنامه دفاع مقدس استان مرکزی مرجع علمی و قابل استناد است

استاندار مرکزی گفت: دانشنامه دفاع مقدس استان مرکزی، مرجعی علمی و مستند است و می‌تواند زمینه تولید آثار فرهنگی و انتقال ارزش‌های ایثار و مقاومت به نسل جوان را فراهم کند.

مهدی زندیه وکیلی افزود: دانشنامه دفاع مقدس استان، مرجعی مستند و ماندگار در مسیر جهاد تبیین است و ظرفیت تولید آثار علمی و فرهنگی برای ترویج فرهنگ ایثار در نسل‌های آینده را دارد.

وی تصریح کرد: این دانشنامه با هدف ثبت دقیق تاریخ دفاع مقدس تدوین شده تا از تحریف واقعیت‌ها جلوگیری کرده و جهاد تبیین را تحقق بخشد.

زندیه وکیلی ادامه داد: این پژوهش سال‌ها پیگیری شد و با وجود محدودیت اعتبارات استانی، امروز بخش نخست آن به ثمر رسید.

وی تاکید کرد: دانشنامه دفاع مقدس با رویکرد علمی و مستند تدوین شده و می‌تواند پایه تولید آثار فرهنگی و هنری و انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت به نسل جوان باشد.

استاندار مرکزی افزود: امید است مراحل بعدی دانشنامه تکمیل و استان مرکزی در تدوین دانشنامه دفاع مقدس پیشرو باقی بماند.

وی بیان کرد: هر اقدامی در ثبت و ترویج فرهنگ ایثار، ادامه مسیر دفاع مقدس است.