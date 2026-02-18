به گزارش خبرنگار مهر، سردار محسن کریمی عصر چهارشنبه در آیین رونمایی از دانشنامه دفاع مقدس استان مرکزی اظهار کرد: تجارب بهدستآمده از ایثار و فداکاری شهدای این سرزمین، سرمایهای ارزشمند است که باید بهصورت علمی و مستند ثبت و تبیین شود تا از هدررفت آن جلوگیری گردد.
وی افزود: تداوم حمایت نهادهای مرتبط ضروری است و باید همه ظرفیتهای سپاه و پیشکسوتان در کنار هم قرار گیرند تا این پروژه فرهنگی به نتیجه مطلوب برسد.
سردار کریمی تصریح کرد: این مسیر با وجود فراز و نشیبهای متعدد، اکنون به مرحلهای رسیده است که میتوان با جدیت بیشتر ادامه آن را پی گرفت و زمینه انتشار جلدهای بعدی دانشنامه را فراهم کرد.
وی ادامه داد: با همافزایی دستگاهها و تداوم تلاش پژوهشگران، این اقدام فرهنگی میتواند به الگویی ماندگار در ثبت تاریخ دفاع مقدس تبدیل شود.
فرمانده قرارگاه نجف اشرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تاکید کرد: در صورت ثبت و بازنمایی صحیح دستاوردهای دفاع مقدس توسط نسل امروز، این میراث به سرمایهای ارزشمند برای آینده تبدیل خواهد شد.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب این دانشنامهها را میراثی ماندگار برای نسلهای آینده دانستهاند که میتواند مبنای بسیاری از فعالیتهای فرهنگی قرار گیرد.
مدیر گروه علمی نظامی و جغرافیای مرکز تاریخ جامع و دانشنامه دفاع مقدس کشور گفت: بیش از ۲۶۰۰ منبع پژوهشی در تدوین دانشنامه دفاع مقدس استان مرکزی بررسی و استفاده شده است تا این اثر علمی، مستند و جامع برای نسلهای آینده حفظ شود.
عبدالرضا خدادادی افزود: دانشنامهها مرجع نخست پژوهشگران هستند و تدوین دانشنامه دفاع مقدس از سال ۱۳۷۸ با تشکیل گروههای علمی و رعایت دقت و مستندسازی آغاز شد.
وی تصریح کرد: کمبود نویسندگان و پراکندگی منابع، روند نگارش دانشنامه را دشوار کرد و سردار شهید علی باباخانی تدوین دانشنامههای استانی را پیشنهاد داد و با وجود مخالفتهای اولیه، سردار شهید علی باباخانی پیگیری کرد و از سال ۱۳۸۴ تدوین دانشنامههای استانی آغاز شد تا هویت استانها حفظ و کارنامه دفاع مقدس ثبت شود.
خدادای ادامه داد: دانشنامههای استانی امروز گنجینهای از اسناد و منابعاند که پشتوانه تدوین دانشنامه ملی دفاع مقدس شده و خلأهای پژوهشی را جبران میکنند.
مدیر گروه علمی نظامی و جغرافیای مرکز تاریخ جامع و دانشنامه دفاع مقدس کشور تاکید کرد: این دستاوردها مرهون ایده و درایت سردار شهید باباخانی است و هدف حفظ مستند و ماندگار میراث دفاع مقدس برای نسلهای آینده است.
وی افزود: دانشنامه دفاع مقدس استان مرکزی شامل ۶۰۰ مدخل است که هماکنون ۳۸۵ مدخل در دست اقدام و ۱۶۴ مدخل نگارش شده است.
خدادادی بیان کرد: جلد نخست این دانشنامه تقریبا تکمیل و نقش استان مرکزی در دفاع مقدس مستندسازی شده است.
وی گفت: برای تدوین دانشنامه دفاع مقدس استان مرکزی، بیش از ۲۶۰۰ منبع استفاده و بیش از ۳۸۰ هزار کلمه محتوای علمی تولید شد که از این میان، ۳۸ مدخل نظامی و جغرافیا بهدلیل پراکندگی منابع و اتکا به خاطرات پیشکسوتان، از دشوارترین بخشها بود.
استاندار مرکزی گفت: دانشنامه دفاع مقدس استان مرکزی، مرجعی علمی و مستند است و میتواند زمینه تولید آثار فرهنگی و انتقال ارزشهای ایثار و مقاومت به نسل جوان را فراهم کند.
مهدی زندیه وکیلی افزود: دانشنامه دفاع مقدس استان، مرجعی مستند و ماندگار در مسیر جهاد تبیین است و ظرفیت تولید آثار علمی و فرهنگی برای ترویج فرهنگ ایثار در نسلهای آینده را دارد.
وی تصریح کرد: این دانشنامه با هدف ثبت دقیق تاریخ دفاع مقدس تدوین شده تا از تحریف واقعیتها جلوگیری کرده و جهاد تبیین را تحقق بخشد.
زندیه وکیلی ادامه داد: این پژوهش سالها پیگیری شد و با وجود محدودیت اعتبارات استانی، امروز بخش نخست آن به ثمر رسید.
وی تاکید کرد: دانشنامه دفاع مقدس با رویکرد علمی و مستند تدوین شده و میتواند پایه تولید آثار فرهنگی و هنری و انتقال مفاهیم ایثار و مقاومت به نسل جوان باشد.
استاندار مرکزی افزود: امید است مراحل بعدی دانشنامه تکمیل و استان مرکزی در تدوین دانشنامه دفاع مقدس پیشرو باقی بماند.
وی بیان کرد: هر اقدامی در ثبت و ترویج فرهنگ ایثار، ادامه مسیر دفاع مقدس است.
نظر شما