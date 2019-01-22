دنیا تشنه معارف اهل بیت(ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید جواد شهرستانی در دیدار رئیس و مدیران پژوهشکده بین‌المللی عروةالوثقی با بیان این که بعد از انقلاب اسلامی ایران، اکثر مراکز علمی و دانشگاه‌های دنیا در صدد شناخت این پدیده (انقلاب اسلامی) بودند، گفت: حتی در اکثر دانشگاه‌ها کرسی‌های شیعه شناسی راه افتاد اما متأسفانه حضور شیعیان در این مراکز بسیار اندک بود و اکثر کرسی‌ها را غیر شیعیان بر عهده گرفتند.

وی بیان داشت: شیعه شناسی‌ای که در دانشگاه‌ها عرضه می‌شود عمدتاً شیعه شناسی اسماعیلیه است و معارف اهل بیت علیهم السلام به ندرت به شکل صحیح به خارج از مرزها صادر می‌شود.

نماینده آیت الله سیستانی در ایران با اشاره به این که باید این احساس در ما ایجاد شود که حضور ما در صحنه بین الملل بسیار کمرنگ است، اظهار داشت: اگر مقداری حضور و حرکت داشته باشیم درک می‌کنیم که به چه مقداری دنیا تشنه معارف اهل بیت علیهم السلام می‌باشد. متأسفانه متولیان امر نه تنها این موضوع مهم را نمی‌دانند بلکه درک هم نمی‌کنند و حتی شعارهایی می‌دهند که به ضرر اسلام است.

آیت الله شهرستانی تأکید کرد: اگر با چشم بصیرت دنیا را مشاهده کنیم، قضاوت بهتری خواهیم داشت. این پژوهشکده -عروه الوثقی- و امثال آن می‌توانند کارهای بزرگی در دنیا انجام دهند به شرط آنکه تکیه بر معارف اهل بیت علیهم السلام داشته باشند.

مدیرمجموعه مؤسسات آل البیت یکی از مهم‌ترین لوازم صدور معارف اهل بیت علیهم السلام به دنیا را زبان دانی و جهان شناسی عنوان کرد و گفت: این نکته از اهمیت بالایی برخوردار است که بدانیم هر کاری آسیبی دارد منتهی فوایدی که این راه به همراه خود دارد در مقابل آسیب‌ها بسیار قابل ارزش است. تألیف و تحقیق و ترجمه به زبان انگلیسی و عربی خوب است ولی این تمام راه نیست بلکه نباید از زبان‌های دیگر غافل شد.

رویکرد پژوهشکده با نگاه بین‌المللی و بر اساس نیاز روز این عرصه

رئیس پژوهشکده بین‌المللی عروة الوثقی نیز در این دیدار به عملکرد چند ساله پژوهشکده عروةالوثقی اشاره کرد و گفت: یکی از مزیت‌های این پژوهشکده آن است که از موازی کاری به دور است.

آیت الله محمد حسین مختاری با بیان این که مدیران این پژوهشکده در کنار فضل حوزوی و دانشگاهی، مسلط به زبان‌های انگلیسی و عربی و مبلغ بین‌المللی هستند، گفت: بسیاری از کتاب‌هایی که در این پژوهشکده تألیف می‌شود با نگاه و بر اساس نیاز بین‌المللی تدوین می‌گردد.

وی ادامه داد: تربیت طلاب عالم و زبان دانِ بین‌المللی از دغدغه‌های مسئولین این پژوهشکده به شمار می‌رود. با تأسیس شعبه ای در تهران و سایر استان‌ها قصد داریم استعدادهای بین‌المللی را شناسایی و جهت انتقال معارف ناب اهل بیت آن‌ها را تعلیم دهیم.

رئیس پژوهشکده بین‌المللی عروه الوثقی با بیان این نکته که سفرهای فرامرزی باعث شناسایی نقاط خلاء می‌گردد، خاطر نشان کرد: در سفرهای فرامرزی و ملاقات با روسای دانشگاه‌های بین‌المللی درخواست تألیف کتبی در رابطه با شناخت اسلام و اخلاق پزشکی از منظر اسلام از این پژوهشکده شده است.

تألیف دائره المعارف برای نوجوانان

مسئول طرح دائره المعارف اسلام به زبان انگلیسی پژوهشکده بین‌المللی عروه الوثقی نیز در این جلسه در باره چیستی و چگونگی طرح دائره المعارف گزارشی ارائه داد.

حجت الاسلام محمدرضا پی‌سپار، با اشاره به این نکته که در طی ده سال کار تبلیغی در خارج از کشوره به این نتیجه رسیدم که فعالیت‌های معارفی و تبلیغی شیعیان کمتر است و خلأهایی وجود دارد، گفت: مهم‌ترین راه انتقال معارف شیعه به جهان تدوین دائره المعارف های متعدد در موضوعات مختلف است.

وی در ادامه اظهار داشت: دائره المعارف‌های اسلامی که در دنیا وجود دارد و حتی در دانشگاه‌های مختلف به عنوان مرجع معرفی می‌گردد غالباً با ادبیات سنگین و توسط غیر شیعیان و غیر مسلمانان تدوین شده است.

مسئول طرح دائره المعارف اسلام گفت: مزیت دائره المعارفی که در این پژوهشکده در حال نگارش است آن است که برای نوجوانان و به زبان و ادبیات آن‌ها تألیف می‌گردد.