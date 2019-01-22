امکان معرفی اساتید دانشگاه آزاد به طرح «سرآمدان» معاونت علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، سورنا ستاری در دیدار با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به برنامه سرآمدان، گفت: در این برنامه، تحت فرمولی از ۲۰۰ نفر اول کشور حمایت میکنیم. دانشگاه آزاد نیز میتواند ۱۰۰ استاد اول را که در حوزه مرز دانش فعالیت میکنند، انتخاب کند.
وی با تاکید براینکه اعضای طرح سرآمدان، افراد خاصی هستند، خاطرنشان کرد: نباید این افراد همراه با دیگر اساتید دیده شوند، چراکه آنها میتوانند در ارتقا دانشگاه نقش تاثیرگذاری داشته باشند.
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با استقبال از اجرای طرح پایش آزاد (پژوهش اثرگذار یکپارچه شبکهای) در دانشگاه آزاداسلامی تاکید کرد: این طرح خوبی در حوزه پژوهش است که باید با جدیت پیگیری شود.
ستاری با اشاره به جذب فارغالتحصیلان و محققان در مراکز رشد، خاطرنشان کرد: می توان از امکانات و پتانسیلهای دانشگاه آزاد اسلامی برای استقرار محققان استفاده و از آنها حمایت کرد.
وی با بیان اینکه شهرهای کوچکی مانند بیرجند دارای شرکتهای دانش بنیان بسیار کارآمدی هستند، گفت: این شرکت ها به دنبال مکانی برای استقرار هستند که دانشگاه آزاد اسلامی می تواند در صورت امکان بستر لازم برای فعالیت آنها فراهم کند.
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