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۲ بهمن ۱۳۹۷، ۲۰:۵۱

عکس عباس زری‌باف منتشر شد؛

رونمایی از کاراکتر خیانت‌کار «ماجرای نیمروز» در «رد خون»

رونمایی از کاراکتر خیانت‌کار «ماجرای نیمروز» در «رد خون»

تصویر کاراکتر «عباس زری‌باف» در فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز؛ رد خون» درآستانه حضور این فیلم در جشنواره فیلم فجر، رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویری از گریم حسین مهری در نقش عباس زری‌باف کاراکتر خیانت کار فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز» در  فیلم «ماجرای نیمروز؛ رد خون» به کارگردانی محمدحسین مهدویان و تهیه‌کنندگی سیدمحمود رضوی رونمایی شد.

طراحی صحنه و لباس این فیلم برعهده دکتر محمدرضا شجاعی است که پیش از این، در «ایستاده در غبار» نیز در کنار مهدویان حاضر بود.

حسین مهری در «ماجرای نیمروز» نقش عباس زری‌باف را بازی می‌کرد که پس از مشخص شدن نفوذش در دستگاه‌های امنیتی، از کشور گریخت.

عکاس فیلم سینمایی «ماجرای نیمروز؛ رد خون» مجید طالبی است.

کد مطلب 4521043

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