تفاهمنامه همکاری حفاظت محیط زیست بادادگستری آذربایجان شرقی امضاشد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی، به منظور تحقق برنامه ابلاغی قوه قضائیه تحت عنوان "اجرای تکالیف مقرر در آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ "برای استفاده از ظرفیت‌های تعیین شده برای مجازات های جایگزین حبس به ویژه الزام به خدمات عمومی رایگان، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان آذربایجان شرقی تفاهم نامه همکاری امضاء کردند.

طی این تفاهم نامه که به امضای حمید قاسمی و محبوب علیلو رسیده است، اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی به عنوان نهاد پذیرنده در ماده ۴ آیین نامه معرفی شده و تفاهم نامه فی مابین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان و اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی برای استفاده از محکومین به خدمات عام المنفعه و به طور رایگان به موجب حکم دادگاه با هدف نیل به محیط زیست سالم و مطلوب و اصلاح مرتکبین به جرایم به شرح ذیل منعقد شد.

بر اساس این تفاهم نامه استفاده از مجازات های جایگزین حبس به ویژه الزام به خدمات عمومی رایگان، در زمینه های آموزشی و خدماتی برای بهبود و ارتقای وضعیت حفاظت از محیط زیست به منظور تسریع و تسهیل در تحقق اهداف سیاست های کلی قوه قضاییه مبنی برحبس زدایی، کاهش جمعیت کیفری زندا نیان و ... به موجب اصل پنجاهم قانون اساسی در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور(موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) و نیز شناسایی و معرفی محل ها و مکان های مورد نیاز برای اجرای برنامه های پاکسازی و آموزشی و همچنین اعلام ظرفیت پذیرش هر شهرستان برای دوره ۶ ماهه استفاده خواهد شد.