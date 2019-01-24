به گزارش خبرنگار مهر، علی‌رضا آشناگر در بازدید ظهر پنج‌شنبه خود از منطقه ویژه اقتصادی دامغان ضمن بیان اینکه این ناحیه صنعتی می‌تواند رشد و اشتغال خوبی را به استان و شهرستان دامغان هدیه کند، تأکید کرد: از مدیران دستگاه‌های ذی‌ربط انتظار می‌رود در راستای تسهیل امور این منطقه و همچنین استقرار واحدهای صنعتی اهتمام داشته باشند.

وی افزود: یکی از اولویت‌های ما در این منطقه استقرار واحدهای صنعتی از طریق سرمایه‌گذاری است که در این راستا نیز تسهیل امور ویژه سرمایه‌گذاران یکی دیگر از انتظارات دولت است.

بهره برداری از فاز نخست منطقه اقتصادی دامغان تا اسفندماه۹۷

فرماندار دامغان نیز در این بازدید بابیان اینکه منطقه ویژه اقتصادی این شهرستان در زمینی به مساحت یک‌هزار هکتار احداث‌شده است، گفت: این طرح با دو هزار میلیارد ریال اعتبار انجام‌شده که فاز نخست آن تا اسفندماه ۹۷ به بهره‌برداری می‌رسد.

علی‌اصغر مجد بیان کرد: توسعه منطقه‌ای دامغان، استقرار گمرک، استقرار صنایع سنگین، تبدیلی و جذب سرمایه گذاران با توجه به مزیت‌های منطقه‌ای و پس کرانه بندر امیرآباد در کنار استقرار پایانه های صادراتی محصولات کشاورزی در زمیه مزیت‌ها و اهداف این منطقه است.

استاندار سمنان در سفر یک‌روزه میهمان مردم دامغان است.