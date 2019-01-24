حضور تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی در بازار جهانی تقویت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید آصف مهدوی، افزود: به عنوان مثال برای حضور شرکت های تجهیزات پزشکی ایرانی در نمایشگاه عمان هلث سال ۲۰۱۸، مجموعا ۴۱۴۰۰ دلار، یعنی معادل ۸۲ درصد هزینه های شرکت در این نمایشگاه، در قالب یارانه ارزی به شرکت های صادرکننده تخصیص داده شده است که درصد قابل ملاحظه ای از این یارانه ارزی، حاصل تخفیف ویژه مجری عمان هلث در خصوص بند تفاهم نامه وزارت بهداشت ایران با وزارت بهداشت عمان در حوزه تجهیزات پزشکی بود که در بهمن ماه ۱۳۹۶ منعقد شد.

مهدوی ادامه داد: در عین حال برای حضور شرکت های تجهیزات پزشکی ایرانی در نمایشگاه مدیکای آلمان نیز مجموعا ۴۱۹۳ یورو به ازای هر شرکت، یعنی معادل ۹۱ درصد هزینه های شرکت در این نمایشگاه، در قالب سیاست های تشویقی صادراتی به آنها تخصیص داده شده است.

وی با بیان اینکه به شرکت های تجهیزات پزشکی ایرانی برای حضور در این دو نمایشگاه ۷۰ درصد یارانه داده شده است، گفت: همانطور که بیان شد این تسهیلات به پیشنهاد اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت و از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پرداخت شده است. از طرفی در نمایشگاه عمان هلث با رایزنی های اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ۶۰ درصد تخفیف هم از برگزارکننده برای شرکت های ایرانی گرفته شد.

مهدوی همچنین اظهار کرد: به عنوان مثال در نمایشگاه عمان هلث هزینه ۱۴ غرفه دار در ۱۲۰ متر مربع در پاویون جمهوری اسلامی ایران، ۵۰۴۰۰ دلار بود که با در نظر گرفتن تخفیف ۶۰ درصدی میزان آن به ۳۰ هزار دلار کاهش یافت که بالغ بر ۲۱ هزار دلارش به عنوان تسهیلات از سوی معاونت علمی ریاست جمهوری پرداخت شد و ۹ هزار دلار را غرفه داران پرداختند.

وی افزود: در نمایشگاه مدیکای آلمان نیز تسهیلات ۷۰ درصدی به شرکت ها داده شد و از طرفی هم با رایزنی هایی که انجام دادیم، کلیه هزینه های پرداخت شده برای حضور شرکت های تجهیزات پزشکی در نمایشگاه مدیکا از محل سیاست های تشویقی صادراتی دولت تامین شد.