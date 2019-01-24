۳ تا ۵ درصد موارد سرطان در کودکان بروز می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قنبری مطلق، در حاشیه اولین کنفرانس مراقبت‌های دهان و دندان از بیماران سرطانی با بیان اینکه بیماران سرطانی با عوارض جسمی و غیرجسمی مواجه هستند، اظهار کرد: یکی از عوارض سرطان، عارضه‌ های دهانی و دندانی هستند که درمان‌ هایی مانند شیمی درمانی و رادیوتراپی موجب بروز این عارضه‌ ها می‌ شوند که علاوه بر درد موجب اختلال در تغذیه بیماران می‌شود.

وی افزود: بیماران سرطانی به دلیل آنکه شرایط ویژه‌ ای دارند باید تغذیه خوبی داشته باشند و به همین دلیل باید به سلامت دهان و دندان بیماران توجه کنیم.

قنبری مطلق ادامه داد: درمان بیماران سرطانی در تیم ‌های چند تخصصی انجام می‌شود و ما کنفرانس مراقبت‌ های دهان و دندان در بیماران سرطانی را برگزار کردیم تا با دیدگاه‌ های دو گروه آنکولوژی و دهان و دندان بیشتر آشنا شویم و فراگیران از دانشگاه‌های علوم پزشکی بهترین راهکارها را برای بیماران سرطانی به کار برند.

رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت، با اشاره به عوارض دهانی و دندانی سرطان، گفت: بر اثر درمان‌ های سیستمیک مثل شیمی درمانی ممکن است عوارض دهانی رخ دهد و از جمله آنها می‌ توان به خشکی دهان اشاره کرد که مهم‌ترین عارضه دهانی در بیماران سرطانی است.

قنبری مطلق عنوان کرد: بر اثر رادیوتراپی در ناحیه سر و گردن ممکن است، التهاب مخاطی که یک عارضه شایع دهانی در بیماران سرطانی است بروز کند و ما تلاش کرده‌ایم که با برگزاری کنفرانس آگاهی گروه‌های مختلف را در این زمینه بیشتر کنیم.

رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت، درباره موارد ابتلا به سرطان در ایران، گفت: سالیانه ۱۱۰ هزار مورد جدید ابتلا به سرطان در کشور داریم، شیوع سرطان در دنیا رو به افزایش است و ما در ایران با توجه به اینکه هرم سنی جوانی داریم و جمعیت سالمندی ما رو به افزایش است در آینده بروز سرطان در کشور قابل ملاحظه‌ تر خواهد بود.

وی با اشاره به علل بروز سرطان، گفت: بیماری سرطان چند عاملی است، اما وقتی مجموعه عوامل در کنار هم قرار می‌ گیرند سرطان بروز می‌کند و برخی عوامل، چون سبک زندگی نادرست، چاقی، اضافه وزن، بی تحرکی، مصرف سیگار و دخانیات و قلیان، تغذیه ناسالم مانند مصرف غذاهای کبابی، سوخته و پر چرب خطر ابتلا به سرطان را افزایش می‌دهند.

قنبری مطلق با تاکید بر اینکه ۴۰ تا ۵۰ درصد از سرطان‌ها قابل پیشگیری هستند، گفت: این عدد قابل توجهی است و نشان می‌دهد که باید به پیشگیری از سرطان توجه ویژه‌ای داشت.

رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت، درباره میزان سرطان در کودکان گفت: شیوع سرطان در کودکان بسیار کم است و ۳ تا ۵ درصد موارد سرطان در کودکان بروز می‌کند و فرای عوامل محیطی عوامل ژنتیکی و ارثی نیز در بروز سرطان در کودکان موثر هستند.

وی افزود: آگاهی از علائم سرطان می‌تواند در تشخیص و درمان سرطان کودکان کمک کننده باشد البته خوشبختانه میزان درمان پذیری سرطان کودکان بسیار بالاست و بیش از ۷۰ درصد سرطان‌های کودکان بهبود پیدا می‌کند.

قنبری مطلق با اشاره به آغاز هفته مبارزه با سرطان گفت: فعالیت‌های زیادی در این هفته در حوزه سرطان انجام می‌شود و مهم‌ترین نکته این است که ما از مردم خواهش می‌کنیم تا باورهایشان را در مورد سرطان اصلاح کنند چراکه نیمی از سرطان‌ها قابل پیشگیری هستند.

رئیس اداره سرطان وزارت بهداشت، افزود: ما باید به سلامت خودمان بیشتر توجه کنیم و از عادات بد دوری کنیم همچنین شیوه زندگی اجتماعی را اصلاح کنیم و با مردم مهربان‌تر باشیم چراکه در این صورت استرس‌های اجتماعی کمتر و موارد بروز سرطان کاهش پیدا می‌کند.

وی در پایان تصریح کرد: امیدواریم افزون بر مردم مسئولان نیز نقش خود را در کمپین مبارزه با سرطان به درستی انجام دهند و به ویژه در مداخلات مربوط به آلودگی هوا و کیفیت خودروها به خوبی عمل کنند.