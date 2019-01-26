فیلم/ لحظه سقوط بمب افکن سوپرسونیک TU-۲۲M۳ روسیه در حین فرود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، تصاویری که توسط یکی از کارکنان فرودگاه نظامی در نزدیکی شهر اولنگورسک واقع در منطقه مورمانسک گرفته شده نشان می دهد یک بمب افکن سوپرسونیک مدل TU-۲۲M۳ در شرایطی که دید بسیار اندکی در باند فرودگاه مملو از برف و یخ وجود دارد پس از برخورد با باند، بار دیگر به هوا برخاسته و از میان دو نیم می شود و سپس بلافاصله دچار حریق شده و در نهایت منفجر می شود.

در پی این سانحه که روز ۲۲ ژانویه رخ داده سه نفر از چهار سرنشین جنگنده مذکور کشته شده و نفر چهارم به طرز معجزه آسایی زنده مانده و برای درمان به بیمارستان منتقل شده است.