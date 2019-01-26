  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۷ بهمن ۱۳۹۷، ۳:۰۹

فیلم/ لحظه سقوط بمب افکن سوپرسونیک TU-۲۲M۳ روسیه در حین فرود

فیلم/ لحظه سقوط بمب افکن سوپرسونیک TU-۲۲M۳ روسیه در حین فرود

یک فروند بمب افکن سوپرسونیک TU-۲۲M۳ روسیه در حین فرود در یک باند پوشیده از برف در شهر مورمانسک روسیه پس از برخورد با باند منفجر شد.

دریافت 3 MB

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، تصاویری که توسط یکی از کارکنان فرودگاه نظامی در نزدیکی شهر اولنگورسک واقع در منطقه مورمانسک گرفته شده نشان می دهد یک بمب افکن سوپرسونیک مدل TU-۲۲M۳ در شرایطی که دید بسیار اندکی در باند فرودگاه مملو از برف و یخ وجود دارد پس از برخورد با باند، بار دیگر به هوا برخاسته و از میان دو نیم می شود و سپس بلافاصله دچار حریق شده و در نهایت منفجر می شود.
در پی این سانحه که روز ۲۲ ژانویه رخ داده سه نفر از چهار سرنشین جنگنده مذکور کشته شده و نفر چهارم به طرز معجزه آسایی زنده مانده و برای درمان به بیمارستان منتقل شده است.

کد مطلب 4524525

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها