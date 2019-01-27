تصویب یک فوریت عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای شهر تهران یک فوریت لایحه تعیین عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع شهر تهران در سال آینده مورد بررسی قرار گرفت.

محسن پورسیدآقایی در دفاع از این لایحه گفت: در حال حاضر کامیون ها و خودروهای سنگین برای تردد باید بارنامه ای دریافت کرده و اطلاعات خود را در سامانه باربرگ ثبت کنند اما در حال حاضر کامیون ها این کار را نمی کنند و تاکنون تنها هزار باربرگ صادر شده است. این عوارض جدید می تواند انگیزه ای برای ثبت تردد کامیون ها در این سامانه باشد که اعضای شورای شهر با ۱۷ رای آن را به تصویب رسانده و پیش بینی شد این لایحه روز سه شنبه در صحن شورا مورد بررسی قرار گیرد.