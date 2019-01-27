دستگیری سارق و کشف اتوبوس مسروقه در بوئین زهرا

سرهنگ حسین علیان نژادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عوامل گشت یگان امداد شهرستان در حین گشت زنی و کنترل خودرو های عبوری در روبروی پلیس راه «قزوین- بوئین زهرا» به یک دستگاه اتوبوس مشکوک و نسبت به بررسی وضعیت آن اقدام کردند.

وی افزود: ماموران در استعلام از سابقه خودرو از سامانه اجرائیان پلیس راهور مشخص شد اتوبوس دارای سابقه سرقت از استان تهران بوده و بلافاصله راننده خودرو دستگیر شد.

فرمانده انتظامی بوئین زهرا اضافه کرد: : متهم با توجه به اینکه اعتیاد شدید به مواد مخدر داشته در بازجوئی فنی ماموران به سرقت اتوبوس در استان تهران اعتراف و با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.

کشف دام قاچاق در شهرستان بوئین زهرا

فرمانده انتظامی بوئین زهرا از توقیف ۲ دستگاه کامیون حامل دام فاقد مجوز حمل و کشف ۱۴۶ راس دام در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیان نژادی اظهار داشت: ماموران کلانتری بخش شال حین کنترل خودرو های عبوری در محور ترانزیت به ۲ دستگاه کامیون مشکوک و برای بررسی بیشترخودرو ها را متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی از مدارک رانندگان مشخص شد فاقد مجوز حمل دام بوده و در بازرسی های صورت گرفته از این کامیون ها ۱۴۶ راس دام فاقد مجوز حمل کشف شد.

فرمانده انتظامی بوئین زهرا در پایان با اشاره به اینکه بر اساس اعلام کارشناسان، ارزش تقریبی دام های مکشوفه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بر آورد شده است، تصریح کرد:احشام تحویل اداره دامپزشکی و متهمان با تشکیل پرونده راهی مراجع قضائی شدند.