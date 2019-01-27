احتمال تعویق در برگزاری مسابقات ژیمناستیک بانوان کشورهای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اینچه درگاهی ظهر امروز یکشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت ژیمناستیک لرستان با اشاره به اینکه هیئت ژیمناستیک لرستان جزو موفق ترین هیئت های ما در کشور است، اظهار داشت: هیئت لرستان، رتبه یک را در ارزیابی هیئت های ورزشی توانسته کسب کند.

وی با بیان اینکه ورزشکاران رشته ژیمناستیک لرستان دو طلا، دو نقره و یک برنز را در رقابت های کشوری کسب کرده اند، تصریح کرد: باتوجه به انتخاب «حمزه امین منش» به عنوان رئیس هیئت ژیمناستیک لرستان، مدیریت پایدار و مستمر این زمینه را ایجاد می کند که برنامه های چهار سال گذشته و سنوات قبل ادامه یابد و بستر رشد خوبی را برای ژیمناستیک استان فراهم کند.

رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه در پاییز گذشته توانستیم برای اولین بار مدال المپیک جوانان را کسب کنیم که یکی از بزرگترین افتخارات ما بود، افزود: مدال برنز را در جام جهانی آلمان کسب کردیم و صعود ورزشکاران ژیمناستیک به مدال آوری های بالا نشان دهنده رشد چشمگیر و موفقیت های ایران در این رشته ورزشی است.

اینچه درگاهی با تاکید بر اینکه دید به ایران در دنیا در حال تغییر است، افزود: باید افق های پیش روی خود را در این رشته ورزشی بالاتر ببینیم.

وی با بیان اینکه مسابقات اسلامی ژیمناستیک بانوان ۲۴ بهمن قرار است برگزار شود، تصریح کرد: دغدغه ما این بود که تیم ها با شرایط مورد نظر ما حضور پیدا کنند، این دغدغه دارد جامه عمل می پوشد و خیلی از کشورهایی که می خواهند در این رقابت ها حضور پیدا کنند کشورهایی نیستند که مایل باشیم جام را با این سطح برگزار کنیم.

رئیس فدراسیون ژیمناستیک جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: شاید مسابقات اسلامی ژیمناستیک بانوان اندکی به عقب بیفتد اما می خواهیم بانوان ما مسابقات بین المللی را تجربه کنند.