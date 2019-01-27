سرهنگ عبدالرضا شبانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از توقیف یک محموله مواد مخدر در استان بوشهر خبر داد و اظهار داشت: با هوشیاری و تلاش ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان بوشهر یک محمله مواد مخدر کشف شد.

وی اضافه کرد: در پی رصد اطلاعاتی مبنی بر حمل یک محموله تریاک توسط عوامل باند تهیه و توزیع مواد مخدر، مسیرهای مواصلاتی و احتمالی تردد سوژه توسط چند تیم ویژه از ماموران انتظامی زیر نظر گرفته شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر بیان کرد: ماموران پلیس در کمربندی شهر چغادک به یک دستگاه پژو ۴۰۵ که از قبل شناسایی شده بود با علائم هشدار دهنده دستور ایست دادند، اما راننده با بی توجهی به مسیر خود ادامه داد.

سرهنگ شبانی گفت: یک دستگاه خودرو پژو پارس اسکورت خودرو حمل بار با تیراندازی به سمت پلیس قصد داشت خودروی حامل مواد مخدر را فراری دهد که موفق نشد و با استفاده از تاریکی هوا از محل متواری شد.

وی با بیان اینکه ماموران پلیس با شلیک به لاستیک‌های خودرو پژو ۴۰۵ راننده را مجبور به توقف کردند، عنوان داشت: در بازرسی انجام گرفته از این خودرو ۷۰ کیلوگرم تریاک، یک قبضه اسلحه کلاش، یک قبضه اسلحه شکاری کشف شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر ادامه داد: همچنین در این عملیات سه نفر سرنشین خودرو دستگیر شدند.