محموله تریاک در عملیات مشترک پلیس بوشهر و اصفهان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدمهدی جعفری شنبه شب در جمع خبرنگاران بیان کرد: ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه بامواد مخدر استان بوشهر با رصد چند ماهه یک باند تهیه و توزیع موادمخدر که در پوشش محصولات کشاورزی مواد مخدر را از جنوب کشور به استان های مرکز کشور انتقال می دادند از جابجایی یک محموله مواد مخدر مطلع و در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: با هماهنگی اطلاعاتی و همکاری پلیس مبارزه بامواد مخدر استان اصفهان در شهرستان مبارکه خوددوی حامل مواد مخدر و اسکورت آن شناسایی و توقیف شدند.

سرهنگ جعفری بیان کرد: ماموران در بررسی های به عمل آمده از دو خودرو حامل مواد مخدر مجموعا ۲۸ کیلو گرم تریاک کشف وضبط کردند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر افزود: در این رابطه دو خودرو کامیونت توقیف و ۲ نفر متهم دستگیر شدند.

وی بیان کرد: اشراف اطلاعاتی پلیس بوشهر خارج از مرزهای استان بوده و با انجام کارهای اطلاعاتی در تعقیب مجرمان و قانون شکنان از ظرفیت عملیاتی دیگر استان ها نیز استفاده خواهد شد.