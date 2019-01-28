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۸ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۴۵

در نشست شورای عالی فنی؛

نایب رئیس بانوان فدراسیون وزنه‌برداری معرفی شد

نایب رئیس بانوان فدراسیون وزنه‌برداری معرفی شد

نایب رئیس بانوان فدراسیون وزنه برداری در نشست شورای عالی فنی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای عالی فنی فدراسیون وزنه برداری در خصوص بررسی و ارزیابی فعالیت‌ها و برنامه های تیم های ملی در رده های مختلف برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، از محمد زهتاب رئیس شورا و محمد نصیری قهرمان المپیک و جهان به دلیل خدمات بی شائبه و ماندگار به این ورزش، تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

در ادامه نایب رئیس جدید بانوان نیز از سوی رئیس فدراسیون به صورت رسمی معرفی وطی آن حکم بهاره بهرامی توسط رئیس فدراسیون اعطا شد تا او به صورت رسمی فعالیتش را آغاز کند.

برنامه های تیم های ملی رده سنی مختلف هم در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 4525830

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