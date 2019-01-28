روحانیون دستاوردهای انقلاب اسلامی را برای جامعه تبیین کنند

به گزارش خبرگزاری مهر،حجتالاسلام جمال یاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به خدمات ارائه شده در طول چهل سال گذشته، اظهارکرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی گامهای بلند و قابل توجهی در خدمترسانی به شهرها و روستاها کشور در همه حوزههای زیرساختی و عمرانی برداشتهشده است.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی یادآور روزهای سخت جهاد، ایثار و ایمان راسخ و تبعیت از فرمان امام (ره) و مبارزه با طاغوت است، افزود: برای پیروزی این انقلاب و استقرار حکومت اسلامی سختیها زیادی را متحمل شدهایم امروز در راستای حفاظت و حراست از این انقلاب باید مراقب نفوذیها باشیم. انقلاب اسلامی ایران با اتکا به قدرت الهی به بلوغی رسیده که می تواند الگویی برای سایر کشورهای جهان باشد.
یاری به آگاهی مردم نسبت به دستاوردهای چهل ساله انقلاب اسلامی اشارهکرد و گفت: با بررسی و مقایسه وضعیت حوزههای مختلف قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به این نتیجه میرسیم که دستاوردهای فراوانی کسب شده که باید به صورت دقیق به نسل جوان جامعه منتقل شود.
وی با تأکید براینکه مهمترین وظیفه دستگاههای فرهنگی حفاظت از اندیشههای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است، بیانکرد: رسالت روحانیون بیان دستاوردهای مستند و مستدل انقلاب اسلامی برای جامعه است.
حجتالاسلام یاری یادآوری شهدا را ضامن پیروزی انقلاب اسلامی و ایستادگی در برابر توطئههای دشمنان عنوان و تصریحکرد: شهدای انقلاب اسلامی در زمان حیات خود مایه پیشرفت و اقتدار نظام اسلامی و در زمان شهادت خود نیز این رسالت الهی را بهخوبی انجام میدهند.
وی ادامه داد: در حال حاضر تبعیت مردم از مقام معظم رهبری و حضور در صحنههای مختلف سبب استحکام و تداوم انقلاب اسلامی ایران شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی گیلان یادآورشد: مهمترین رویکرد و وظیفهای که نسل اول تا چهارم نظام جمهوری اسلامی برعهده دارند این است که انقلاب را با همه فراز و نشیبها با ظرافت و حساسیت به نسلهای آینده منتقل کنند.
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