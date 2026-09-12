به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی اسکواش ایران در شرایطی برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا آماده میشود که کمبود مسابقات تدارکاتی بینالمللی یکی از مهمترین مشکلات این تیم در مسیر آمادهسازی است.
ملیپوشان اسکواش زنان و مردان در حال حاضر در اردو به سر میبرند و خود را برای حضور در بازیهای آسیایی ناگویا آماده میکنند؛ ایران نیز در این رقابتها با یک ورزشکار در بخش مردان و سه ورزشکار در بخش زنان شرکت خواهد کرد. ملیپوشان زن در بخشهای انفرادی و تیمی به میدان میروند.
با این حال تیم ایران در مسیر آمادهسازی با یک مشکل جدی مواجه است؛ تعداد مسابقات تدارکاتی و بینالمللی کافی نیست. افزایش نرخ ارز هزینه حضور در رقابتهای خارجی را بالا برده و همین موضوع باعث شده ورزشکاران ایرانی فرصت کمتری برای شرکت در مسابقات بینالمللی داشته باشند.
این شرایط باعث شده ملیپوشان با تجربه مسابقهای محدودتری نسبت به شرایط ایدهآل راهی ناگویا شوند. فدراسیون در تلاش است بخشی از این فاصله را با برگزاری اردوهای داخلی جبران کند اما نبود رقابتهای بینالمللی همچنان یکی از نقاط ضعف تیم در آستانه بازیهای آسیایی است.
در کنار چهار ورزشکار دو نماینده دیگر از اسکواش ایران نیز در ناگویا حضور خواهند داشت. مهدی مختاری به عنوان داور و علی کتابفروش دبیرکل فدراسیون در برگزاری مسابقات این رشته فعالیت خواهند کرد.
برنامه ملی پوشان اسکواش ایران در بازیهای آسیایی ناگویا به شرح زیر است:
سپهر اعتمادپور تنها نماینده ایران در بخش مردان در دور نخست استراحت دارد و در مرحله یکهشتم نهایی به مصاف ریونوسوکه تسوکه از ژاپن میرود. او در صورت پیروزی در این دیدار در مرحله بعد با برنده دیدار مغولستان و قطر روبهرو خواهد شد.
تیم ملی اسکواش زنان ایران در مرحله گروهی بازیهای آسیایی ناگویا در گروه C با تیمهای هند، ژاپن و چین همگروه است.
دوشنبه ۶ مهر
ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران: ایران - ژاپن
ساعت ۱۰ صبح به وقت تهران: ایران - چین
سهشنبه ۷ مهر
ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران: ایران - هند
تیمهای اول و دوم هر گروه به همراه دو تیم سوم برتر راهی مرحله یکچهارم نهایی خواهند شد.
ایران در بخش تیمی مردان این مسابقات نمایندهای ندارد.
نظر شما