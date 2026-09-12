به گزارش خبرگزاری مهر، «مسعود پزشکیان» که به منظور شرکت در هجدهمین اجلاس سران کشورهای عضو بریکس به هند سفر کرده است، با «درودی مرمو » رئیسجمهور هند دیدار و گفتوگو کرد.
مشروح این دیدار به زودی منتشر میشود.
«مسعود پزشکیان» که به منظور شرکت در هجدهمین اجلاس سران کشورهای عضو بریکس به هند سفر کرده است، با «درودی مرمو » رئیسجمهور هند دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، «مسعود پزشکیان» که به منظور شرکت در هجدهمین اجلاس سران کشورهای عضو بریکس به هند سفر کرده است، با «درودی مرمو » رئیسجمهور هند دیدار و گفتوگو کرد.
مشروح این دیدار به زودی منتشر میشود.
نظر شما