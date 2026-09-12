  1. سیاست
  2. دولت
۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۸

دیدار پزشکیان و رئیس‌جمهور هند در حاشیه اجلاس بریکس

دیدار پزشکیان و رئیس‌جمهور هند در حاشیه اجلاس بریکس

«مسعود پزشکیان» که به منظور شرکت در هجدهمین اجلاس سران کشورهای عضو بریکس به هند سفر کرده است، با «درودی مرمو » رئیس‌جمهور هند دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «مسعود پزشکیان» که به منظور شرکت در هجدهمین اجلاس سران کشورهای عضو بریکس به هند سفر کرده است، با «درودی مرمو » رئیس‌جمهور هند دیدار و گفت‌وگو کرد.

مشروح این دیدار به زودی منتشر می‌شود.

کد مطلب 6944657
محسن صمیمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها