به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم مستند «خاطرات سینما» بهکارگردانی محمدباقر سلمانی که محصول ۱۳۹۵ است یکشنبه ۲۲ شهریور بهمناسبت روز ملی سینما در خانه هنرمندان ایران روی پرده میرود.
این اثر ۵۸ دقیقهای در قالب صدوسیوهشتمین برنامه «مستنداتِ یکشنبه» اکران میشود. نشست نقد و بررسی مستند «خاطرات سینما» با حضور هوشنگ گلمکانی؛ منتقد سینما و سینماگر و با مشارکت مخاطبان برگزار خواهد شد.
این اثر مستند، روایتی از اربابجمشید و لالهزار (هالیوود ایران) در دهه ۳۰ تا ۴۰ شمسی است که توسط جمشید آذریپور، یعقوب گلدیان، نورالله اکبری، اکبر آسیا و ایوب شهبازی بازگو میشود. مستند «خاطرات سینما» سراغ عشق سینماها و عوامل فنی سینما در دهههای ۳۰ و ۴۰ رفته است و در این مستند ۵۸ دقیقهای با حال و هوای سال های اوج رونق سینما در ایران، نحوه شکلگیری علاقه پیشکسوتان فنی سینما به سینما، خاطرات آنها از سینما و تاثیراتی که سینما در زندگی آنها گذاشته است، آشنا میشویم.
عوامل ساخت مستند «خاطرات سینما» عبارتند از تهیهکننده و کارگردان: محمدباقر سلمانی، تصویربردار: داوود عباسی، بهروز بادروج، صدابردار: پارسا کریمی، بهرام مردای، تدوینگر: محمدباقر سلمانی، دستیار تصویر: سعید زرآبادیپور، احسان عباسی، عکاس: عیسی آئینی، با حضور: جمشید آذریپور ( دستیار خان بابا معتضدی: موسس اولین لابراتور سینمای ایران) سینما دارسابق، رئیس سابق کارخانه ساخت صندلی سینما، تولید کننده سابق آمپلیفایرهای سینما، یعقوب گلدیان (هاکوب): آپاراتچی، مکانیک آپارات و صدابردار سابق دوبله، نورالله اکبری: آپاراتچی سینما، فیلمبر سینما و آرشیو دار سابق سینما، اکبر آسیا: آپاراتچی و تکنسین فنی سابق سینما و ایوب شهبازی: تکنسین سابق چاپ لابراتوار و نویسنده تاریخ لالهزار.
مستند «خاطرات سینما» ساعت ۱۸ یکشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران روی پرده خواهد رفت.
علاقهمندان برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.
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