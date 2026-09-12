خسارت ۵۲۵۵ میلیارد تومانی سیل و طوفان به مازندران

حسینعلی محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین برآوردهای انجام‌شده از خسارات ناشی از حوادث اخیر در استان اظهار کرد: مجموع خسارت‌های واردشده به بخش‌های مختلف مازندران بر اساس ارزیابی‌های صورت‌گرفته، بالغ بر پنج هزار و ۲۵۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

وی افزود: در بخش مسکونی و معیشتی، ۷۷۲ واحد شهری و روستایی شناسایی شده که عمدتاً بین ۳۰ تا ۷۰ درصد آسیب دیده‌اند. البته با توجه به احتمال مراجعه نکردن برخی از خسارت‌دیدگان، امکان افزایش این آمار وجود دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران بیشترین خسارت را مربوط به بخش کشاورزی دانست و تصریح کرد: در این بخش حدود یک هزار و ۳۹۷ میلیارد تومان خسارت برآورد شده که بخش قابل توجهی از آن به تأسیسات و گلخانه‌ها مربوط است.

محمدی ادامه داد: در بخش تأسیسات و زیرساخت‌ها نیز حدود یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان خسارت ثبت شده است. همچنین خسارت وارده به حوزه شهرداری‌ها بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان و خسارت بخش راهداری حدود شش میلیارد تومان برآورد شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای بازگرداندن خدمات به مناطق آسیب‌دیده گفت: در جریان این حادثه، ۲۴۵ سایت ارتباطی از مدار خارج شد که با اقدامات فوری انجام‌شده، ۲۳۰ سایت مجدداً وارد مدار شدند و روند بازگشت سایر سایت‌ها نیز پیگیری شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با بیان اینکه عملیات امدادی و مدیریت شرایط اضطراری در مناطق آسیب‌دیده با سرعت انجام شده است، گفت: در برخی روستاها از جمله زرین‌آباد علیا و سفلی و تعدادی از روستاهای شهرستان ساری، ماشین‌آلات و تجهیزات مورد نیاز به سرعت اعزام شد و اقدامات لازم برای مدیریت شرایط اضطراری و رفع مشکلات انجام گرفت.

محمدی تأکید کرد: پس از عبور از مرحله مدیریت بحران و بازگرداندن خدمات، اکنون تمرکز اصلی بر بازگشت مردم به شرایط عادی زندگی و آغاز فرآیند بازسازی مناطق و واحدهای خسارت‌دیده است.

وی درباره پرداخت تسهیلات به خسارت‌دیدگان بخش مسکونی نیز گفت: روند پرداخت تسهیلات و اعتبارات به واحدهای آسیب‌دیده آغاز شده و تاکنون اطلاعات مربوط به نزدیک به نیمی از واحدهای شناسایی‌شده ثبت و پرداخت‌های مربوط به آنها انجام شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران از شهروندانی که منازل یا واحدهای معیشتی آنها در جریان سیل و طوفان آسیب دیده است خواست برای ثبت خسارت به بنیاد مسکن مراجعه کنند و افزود: پس از ثبت درخواست، ارزیابی خسارت در سریع‌ترین زمان انجام می‌شود و تلاش بر این است که فرآیند ارزیابی و پرداخت تسهیلات بدون وقفه دنبال شود.

محمدی خاطرنشان کرد: برآورد خسارت‌ها همچنان ادامه دارد و در صورت مراجعه افراد جدید و ثبت خسارت‌های واردشده، احتمال اصلاح و افزایش ارقام اعلام‌شده وجود خواهد داشت.