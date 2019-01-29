موعد رونمایی از SPV؛ شاید پنجشنبه!

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت و راهاندازی مکانیسم مالی ایران-اروپا موسوم به (SPV) که قرار بود دیروز دوشنبه انجام شود باز هم به تاخیر افتاد و به گفته «آسوشیتدپرس» ظاهراً تایید نهایی آن به پنجشنبه موکول خواهد شد که موعد برگزاری نشست ۲ روزه رومانی با حضور وزراری خارجه اتحادیه اروپا است.
در حالیکه «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان از قریبالوقوع بودن راهاندازی این مکانیسم مالی و تداوم مشورتها پیرامون آن سخن میگوید؛ برخی رسانهها علت خلف وعده اروپاییها و تاخیر در نهایی کردن این سازوکار ویژه را اختلاف نظر درباره یکی از ۱۰ بند آن که به بحران یمن مربوط است، عنوان کردهاند.
ظاهراً اسپانیا با سبک نگارش این بخش از بیانیه SPV به دلیل آنکه تنها از ۴ کشور فرانسه، آلمان، انگلیس و ایتالیا به عنوان طرفین مذاکره با ایران یاد شده، انتقاد کرده است.
از قرار، اروپا میخواهد در بیانیه خود در باره SPV به ابعاد دیگری از جمله مذاکرات درباره یمن و فعالیتهای موشکی ایران نیز اشاره کند.
به گزارش مهر، مقامات دولت ترامپ به کشورهای اروپایی هشدار داده اند که آنها را زیر نظر میگیرند تا چنانچه به دنبال دُورزدن تحریم ها علیه ایران باشند با جریمه های واشنگتن مواجه شوند.
این در حالی است که طی ماههای اخیر اروپاییها نیز نشانههایی از همداستانی با آمریکا بروز میدهند که از آن جمله میتوان به اتهام جاسوسی ایران از ارتش آلمان و بیانیه «ژان ایو لودریان» وزیر خارجه فرانسه مبنی بر اعمال تحریم درصورت عدم حصول توافق در مورد فعالیتهای موشکی ایران اشاره کرد.
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