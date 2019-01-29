پرونده قضایی برای ۲۰ واحد صنفی گران فروش در رودبار جنوب تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، حامد عمرانی صبح سه شنبه در دیدار چهره به چهره با مردم ضمن شنیدن گلایه مندی شهروندان از گرانی های افسارگسیخته اخیر گفت: شهروندان باید تخلف گران فروشی به اداره تعزیرات حکومتی و صنعت و معدن و تجارت اعلام کنند.

وی ضمن تاکید بر استمرار بازرسی ها توسط نهادهای متولی هشدار داد: بازدیدهای نامحسوس توسط بازرسان افتخاری در شهرستان شروع شده است.

عمرانی ادامه داد: دادستان به عنوان مدعی العموم به صورت هفتگی بر نتایج این بازرسی ها نظارت کرده ‌و دستور برخورد قانونی با متخلفان را صادر می کند.

دادستان رودبار جنوب اعلام کرد: در این بازدید گسترده و چند ساعته دستور تشکیل پرونده و برخورد قانونی برای بیش از ۲۰ واحد صنفی متخلف و گران فروش صادر شد.