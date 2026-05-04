نصیری لاکه: یک نانوایی در منجیل به دلیل وضعیت بحرانی بهداشتی پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نصیری‌ لاکه ظهر دوشنبه در حاشیه بازدید اعضای ستاد تنظیم بازار این شهرستان در گفتگو با رسانه ها از طرح تشدید نظارت‌ها بر بازار شهر منجیل خبر داد و گفت: بازرسی‌ها از واحدهای صنفی مختلف از جمله خبازی‌ها، قنادی‌ها، قصابی‌ها، مرغ‌فروشی‌ها، میوه‌فروشی‌ها و خواربارفروشی‌ها با هدف حفظ آرامش بازار، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد با تخلفات صنفی انجام شد.

معاون فرماندار رودبار افزود: تیم‌های بازرسی نحوه عرضه، قیمت‌گذاری، کیفیت کالاها و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی را بررسی کرده و برخورد با انواع تخلفات از جمله کم‌فروشی، گران‌فروشی، درج نکردن قیمت، عدم صدور فاکتور، عرضه خارج از شبکه و عدم رعایت موازین بهداشتی در دستور کار جدی ستاد تنظیم بازار قرار دارد.

نصیری‌لاکه با اعلام اینکه برای ۴ واحد صنفی متخلف در بازرسی‌های امروز پرونده تخلف تشکیل شده است، تصریح کرد: به دلیل بحرانی بودن وضعیت بهداشتی، دستور پلمب یکی از واحدهای خبازی شهر منجیل صادر شد. این واحد تا زمان رفع نواقص بهداشتی و تأیید کارشناسان بهداشت محیط، تعطیل خواهد بود.

وی تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی و بهداشتی، ضمن تشکیل پرونده تعزیراتی، با متخلفان تا حد پلمب واحد صنفی برخورد قانونی خواهد شد.

معاون فرماندار رودبار در پایان خاطرنشان کرد: این طرح بازرسی تا اطلاع ثانوی و به‌صورت مستمر در سطح شهرستان ادامه خواهد داشت. از شهروندان نیز می‌خواهیم هرگونه تخلف صنفی را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.