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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۳

مدیرعامل آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی خبر داد؛

بهره برداری از طرح های آبرسانی به۸۶ روستای خراسان رضوی در دهه فجر

بهره برداری از طرح های آبرسانی به۸۶ روستای خراسان رضوی در دهه فجر

مشهد- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی گفت: همزمان با افتتاح ۴۴ پروژه در دهه فجر ۸۶ روستای خراسان رضوی از نعمت آب شرب و بهداشتی بهره مند خواهند شد.

 محمد دانشگر صبح سه شنبه در گفتگو با مهر اظهار کرد:با افتتاح ۴۴ پروژه آبرسانی درشهرستانهای استان در دهه فجر ۸۶ روستای استان با بیش از۱۱۱ هزار نفر جمعیت از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.

وی افزود:برای انجام این پروژه ها در مجموع ۱۰۵ کیلومتر عملیات لوله گذاری خط انتقال و بیش از ۱۴۳ هزار کیلومتر شبکه توزیع اجرا شده است و ۲۷ باب مخزن ذخیره با حجم ۷۹۷۰ متر مکعب احداث گردیده و ۲۲ حلقه چاه نیزحفر و تجهیز شده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان رضوی ادامه داد:احداث حوضچه های شیر آلات، نصب پمپ و ساخت ایستگاههای پمپاژ از دیگر مشخصات این پروژه های افتتاحی است و در مجموع برای اجرای این پروژه ها بالغ بر ۲۷۴ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی تاکید کرد:همچنین عملیات اجرایی ۱۰ پروژه آبرسانی به روستاهای استان نیز در ایام دهه فجر با اعتباری بالغ بر حدود ۸۴ میلیارد ریال آغاز می شود که با اجرای آن بیش از ۱۷ هزار نفر در ۱۴ روستای استان از نعمت آب شرب و بهداشتی برخوردار می شوند.

کد مطلب 4527076

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