کشاورزان آمریکایی ۶ میلیارد دلار کمک تجاری دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، وزارت کشاورزی آمریکا اعلام کرد تا ۲۸ ژانویه، این وزارتخانه ۵.۹۴ میلیارد دلار کمک نقدی به کشاورزان پرداخت کرده است تا تاثیر منفی وضع تعرفه‌های چین را جبران کند.

پنج محصولی که این کمک را دریافت کرده‌اند، دانه سویا، ذرت، گندم، لبنیات و ذرت علوفه‌ای و ۵ ایالتی که بیشترین کمک را دریافت کرده‌اند، ایلینویز، آیووا، کانزاس، مینسوتا و نبراسکا هستند.

دولت ترامپ وعده داده است تا ۱۲ میلیارد دلار برای جبران خسارت‌های ناشی از تعرفه‌های تلافی‌جویانه چین بر محصولات کشاورزی آمریکا، به کشاورزان پرداخت کند.