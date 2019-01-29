راهپیمایی ۲۲ بهمن اصفهان در هشت مسیر برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر عسکری پیش از ظهر سه شنبه در نشست خبری ستاد چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اصفهان با اشاره به برگزاری برنامه های ستاد دهه فجر با عنوان «افتخار به گذشته، امید به آینده» اظهار داشت: امسال جشنهای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تا ۱۷ بهمن ماه برگزار میشود و پس از آن به دلیل تقارن با دهه فاطمیه تعطیل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه جشنهای پیروزی انقلاب در نقاط مختلف استان اصفهان برگزار می شود، بیان داشت: جشن پیروزی انقلاب در شهر اصفهان طی روزهای ۱۲ و ۱۳ بهمن در سالن نیلفروش زاده دانشگاه اصفهان برگزار خواهد شد.
افتتاح نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در محل دائمی نمایشگاههای اصفهان
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اصفهان با بیان اینکه به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی یک هزار و ۴۴۰ برنامه توسط ۳۳۲ کارگروه شهرستانی برگزار می شود، تصریح کرد: برگزاری یادواره ۴۰ شهید شاخص استان در روز ۱۱ بهمن، حرکت یک هزار دستگاه تاکسی به سمت گلستان شهدا به مناسبت سالروز ورود امام خمینی (ره) به میهن در روز ۱۲ بهمن، افتتاح نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در محل دائمی نمایشگاههای استان اصفهان در روز ۱۶ بهمن، غبار روبی و عطر افشانی مزار شهدا در ۱۸ بهمن، برگزاری ۴۰۰ برنامه فرهنگی در محلات شهر اصفهان، برگزاری همایش ادیان توحیدی در تالار اشرف، نمایش بخشی از فیلم های جشنواره دهه فجر و افتتاح یک هزار و ۴۵۲ پروژه با اعتبار دو هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان از برنامه های ستاد دهه فجر استان اصفهان است.
وی با اشاره به برگزاری مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی اظهار داشت: راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر اصفهان در در هشت مسیر برگزار خواهد شد و محل تجمع راهپیمایان در میدان امام خمینی (ره) است که در این مراسم عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه سخنرانی خواهند داشت.
برنامههای سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فراجناحی است
عسکری ادامه داد: برنامه های سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی فراجناحی است و همه اقشار مردم و جریان های سیاسی در برگزاری این برنامهها مشارکت خواهند داشت و سخنرانان نیز از بیان سخنان چالش برانگیز خودداری میکنند .
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان اصفهان با اشاره به برگزاری نشستهای نقد و بررسی و طرح دیدگاههای کارشناسان برای بررسی نقاط ضعف و قوت اسلامی طی ۴۰ سال گذشته، گفت: مطالبات مردم از مسئولان باید در فضایی آرام و بدون وابستگی به گرایشهای سیاسی بیان شود و نباید مطالبات مردم را نادیده گرفت.
وی اضاغه کرد: تلاش دشمن برای ناامید کردن مردم از انقلاب اسلامی و کمرنگ کردن حضور آنها در صحنههای انقلاب به ویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن است اما حضور پرشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن دشمنان را ناامید کرده و موجب تقویت امنیت ملی می شود.
گفتنی است در پایان این نشست خبری، تابلو نگارگری با عنوان «ما تا آخر ایستاده ایم» اثر استاد رضا بدرالسماء با حضور این هنرمند رونمایی شد که در این اثر هنری، نشان جمهوری اسلامی ایران توسط ۴۰ گل نرگس به نشانه چهل سالگی انقلاب اسلامی احاطه شده است.
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