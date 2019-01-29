صادرات مرغ تا پایان فروردین ۹۸ ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در بیست و دومین جلسه ستاد تنظیم بازار که به ریاست رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، وضعیت بازار مرغ و گوشت مورد بررسی قرار گرفت و اعضا مصوب کردند صادرات مرغ برای اسفندماه امسال و فروردین سال ۹۸ ممنوع شود.

همچنین اعضای ستاد تنظیم بازار تصویب کردند که برای تامین مرغ مورد نیاز بازار، جوجه یکروزه وارد کشور شود. در این جلسه که نمایندگان دستگاه های مختلف و بخش خصوصی حضور داشتند، وضعیت بازار مرغ و گوشت بررسی و راهکارهای تامین مرغ مورد نیاز بازار و کاهش قیمت این محصول بررسی شد.

همچنین در این جلسه، رحمانی با تاکید به لزوم نظارت بیشتر بر نحوه توزیع کالا، افزود: باید نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و دیگر دستگاه‌های مربوطه به گونه‌ای باشد که مردم حس کنند بازار در کنترل نهادهای نظارتی است.

وی ادامه داد: تعداد بازرسی هایی که تعزیرات و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان داشته است، عدد کمی نیست، اما مردم باید این سطح از نظارت در کنترل قیمت ها را احساس کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه قیمت کالاها باید از مبدا اولیه کنترل شود، افزود: بیشترین سود نه برای دامداران و کشاورزان که برای دلالان است و در این خصوص وزارت خانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید کنترل لازم را انجام دهند.

رحمانی افزود: تامین کالا و فراوانی آن اولویت اول وزارت صنعت، معدن و تجارت است و همه بخش ها باید همراهی لازم را برای تامین مایحتاج مردم داشته باشند.