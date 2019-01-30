حسن رستم زاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رفع مشکلات معیشتی و اشتغال مردم و جوانان باید در دستور کار همه مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان مرزی آستارا قرار گیرد، اظهارکرد: رفع مشکلات مردم نباید فقط در حد شعار باشد.

وی افزود: آستارا یک شهرستان فرهنگی و اقتصادی توانمند بوده که با توجه به وجود سه مرز خشکی، دریایی و زمینی کلکسیونی از کل ایران است.

رستم زاد با اشاره به اینکه مدیران ادارات باید برنامه ریز و اندیشه‌ورز باشند، گفت: هیچ تعارفی با مدیران نخواهم داشت و از مدیران دارای برنامه حمایت خواهم کرد.

فرماندار آستارا با بیان اینکه اولویت فعالیت مدیران دستگاه‌های اجرایی آستارا باید اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام باشد، تصریح کرد: مدیران ادارات باید شجاعانه تصمیم بگیرند و به پروژه‌ها به صورت جزیره‌ای و بخشی نگاه نکنند.

رستم زاد با تاکید بر اینکه هیچ مدیری خارج از چارچوب قانون اداری حق جذب نیرو ندارد، گفت: مسئولان ادارات باید مشکلات اداری مردم را با جدیت تمام پیگیری و رفع کنند.

وی به نقش مهم رسانه‌های اشاره کرد و از مدیران دستگاه‌های اجرایی شهرستان آستارا خواست تا گزارش‌ عملکرد دستگاه متبوعه خود را به رسانه‌ها اعلام کنند.