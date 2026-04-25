  1. استانها
  2. گیلان
۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۶:۱۷

حسن بیگی: آستارا نیازمند نگاه ویژه در اعتبارات و زیرساخت‌ها است 

آستارا- دادستان آستارا گفت: آستارا یک شهرستان ویژه است و باید در تخصیص اعتبارات و زیرساخت‌ها نیز به شکل ویژه دیده شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن‌بیگی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آستارا با گرامیداشت سالروز واقعه تاریخی طبس و یادآوری معجزات الهی در دفاع مقدس گفت: این رخدادها نشان داد که اراده خداوند برتر از هر قدرت مادی است و همه امور آغاز و انجامش به دست اوست.

وی با تقدیر از مردم مرزنشین آستارا و تلاش مسئولان شهرستان افزود: مردم قهرمان این منطقه در صفر مرزی به بهترین شکل مرزبانی کردند و ادارات نیز با تمام توان وارد میدان شدند. هرچند کاستی‌هایی وجود دارد، اما با همت مردم و یکدستی اعضای شورای تأمین، این مشکلات جبران خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آستارا در ادامه به دغدغه‌های سال جاری اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم، ساماندهی تیرپارک و رفع مشکلات ترافیکی ناشی از خودروهای سنگین است که باید با پیگیری جدی مسئولان به نتیجه برسد. همچنین ادارات باید به وعده‌های خود پایبند باشند و از دادن وعده‌های غیرواقعی به مردم پرهیز کنند.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه ویژه به آستارا در تخصیص اعتبارات و تجهیز ارگان‌ها خاطرنشان کرد: آستارا یک شهرستان مرزی و ویژه است و باید در زیرساخت‌ها و امکانات نیز به شکل ویژه دیده شود. ما به عنوان دستگاه قضایی در کنار مسئولان هستیم و خود را یاور و کمک‌حال آنان می‌دانیم.

حسن‌بیگی در پایان گفت: درب اتاق ما همیشه به روی مردم و مسئولان باز است و هر زمان نیاز باشد، برای پیگیری مشکلات ورود خواهیم کرد. هدف ما خدمت شایسته به مردم این سامان است.

کد مطلب 6810939

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها