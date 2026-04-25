به گزارش خبرنگار مهر، جواد حسن‌بیگی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان آستارا با گرامیداشت سالروز واقعه تاریخی طبس و یادآوری معجزات الهی در دفاع مقدس گفت: این رخدادها نشان داد که اراده خداوند برتر از هر قدرت مادی است و همه امور آغاز و انجامش به دست اوست.

وی با تقدیر از مردم مرزنشین آستارا و تلاش مسئولان شهرستان افزود: مردم قهرمان این منطقه در صفر مرزی به بهترین شکل مرزبانی کردند و ادارات نیز با تمام توان وارد میدان شدند. هرچند کاستی‌هایی وجود دارد، اما با همت مردم و یکدستی اعضای شورای تأمین، این مشکلات جبران خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آستارا در ادامه به دغدغه‌های سال جاری اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم، ساماندهی تیرپارک و رفع مشکلات ترافیکی ناشی از خودروهای سنگین است که باید با پیگیری جدی مسئولان به نتیجه برسد. همچنین ادارات باید به وعده‌های خود پایبند باشند و از دادن وعده‌های غیرواقعی به مردم پرهیز کنند.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه ویژه به آستارا در تخصیص اعتبارات و تجهیز ارگان‌ها خاطرنشان کرد: آستارا یک شهرستان مرزی و ویژه است و باید در زیرساخت‌ها و امکانات نیز به شکل ویژه دیده شود. ما به عنوان دستگاه قضایی در کنار مسئولان هستیم و خود را یاور و کمک‌حال آنان می‌دانیم.

حسن‌بیگی در پایان گفت: درب اتاق ما همیشه به روی مردم و مسئولان باز است و هر زمان نیاز باشد، برای پیگیری مشکلات ورود خواهیم کرد. هدف ما خدمت شایسته به مردم این سامان است.