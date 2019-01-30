۱۳ واحد متخلف تولیدکننده عرقیات سنتی غیرمجاز در میمند تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو طرح برخورد با واحدهای تولیدکننده گلاب و عرقیات گیاهی سنتی غیرمجاز ۱۳ واحد متخلف تولیدکننده گلاب غیرمجاز بخش میمند به دلیل کاربرد اسانس مصنوعی، از سوی کارشناسان اداره نظارت بر مواد غذایی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز، تعطیل شد.



مدیر اداره نظارت بر مواد غذایی و آشامیدنی معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: منطقه میمند قطب کشت، تولید گل و گلاب در استان بوده و نقش مهمی در اشتغال و گردشگردی داشته و از نظر اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.



دکتر محمدمهدی رزمجو با اشاره به اهمیت تولید محصولات ایمن، سالم و رعایت سلامت مصرف کنندگان که از مهمترین وظایف سازمان های نظارتی و تولیدکنندگان است، افزود: برای جلوگیری از بروز تقلب و رقابت های ناسالم در صنعت گلاب و عرقیات گیاهی و فراهم آوردن زمینه مناسب برای فعالیت تولیدکنندگان دارای پروانه های بهداشتی از سازمان غذا و دارو و تولید و ارایه محصولات با کیفیت، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز علاوه بر ارزیابی این محصولات از نظر میکروبی و شیمیایی، موفق به راه اندازی روش شناسایی اسانس مصنوعی از اسانس طبیعی در محصول گلاب شده است که نتایج دریافتی از آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، حاکی از اقدام این واحدها به استفاده از اسانس مصنوعی در تولید گلاب دارد و با دستور قضایی و هماهنگی با دادستان منطقه، در مجموع با ۱۳ واحد متخلف از آغاز طرح برخورد و مطابق با قوانین، تعطیل شد.





او تاکید کرد: مصرف کنندگان لازم است در زمان خرید به آرم استاندارد، مجوزهای وزارت بهداشت و ‌تاریخ تولید و مصرف توجه کنند؛ سازمان غذا و دارو به ‌عنوان یک مرجع نظارت بر بهداشت و سلامت، نحوه تولید و پخش محصولات را بازرسی کرده و اگر تخلفی وجود داشته باشد، اجازه تولید آن محصول داده نمی شود.