کشف کارگاه زیرزمینی تولید مواد مخدر صنعتی در ایوانکی؛ ۲نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کربلایی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل دانشگاه علوم پزشکی سمنان به اجرای یک عملیات مشترک نظارتی و قضایی در ایوانکی اشاره کرد و افزود: این عملیات شامل کشف یک کارگاه زیرزمینی با همکاری پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ بود.

وی ادامه داد: در راستای اجرای دستور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب جرایم پزشکی تهران بزرگ و با هماهنگی اداره پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا سازمان غذا و دارو این کارگاه غیرمجاز شناسایی و منهدم شد.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سمنان با اشاره به اینکه در این عملیات مقادیر قابل توجهی مواد اولیه پیش‌ساز مخدر، تجهیزات و ادوات تولید آزمایشگاهی کشف و ضبط شد، ادامه داد: دو متهم نیز دستگیر و برای طی مراحل قانونی به پلیس تحویل داده شدند. کربلایی از توقیف تمامی تجهیزات و مواد اولیه موجود در محل خبر داد و تصریح کرد: رویکرد این اقدام حفظ سلامت مردم به عنوان مهم‌ترین مأموریت این معاونت بوده است.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی سمنان تصریح کرد: نظارت بر حوزه سلامت محدود به ساعات اداری نیست و کارشناسان معاونت غذا و دارو به صورت شبانه‌روزی و حتی در ایام تعطیل، با رصد مستمر و همکاری نزدیک با دستگاه‌های قضایی، انتظامی و نظارتی، هرگونه فعالیت غیرقانونی را پیگیری می‌کنند.

کربلایی با بیان اینکه مقابله با تولید و توزیع غیرمجاز فرآورده‌های سلامت‌محور از اولویت‌های این معاونت است، خاطرنشان کرد: اجازه نخواهیم داد افراد سودجو با فعالیت‌های غیرقانونی، امنیت دارویی و سلامت جامعه را به مخاطره بیندازند و در این مسیر از همه ظرفیت‌های قانونی و تخصصی استفاده خواهیم کرد.

وی تأکید کرد: این عملیات در راستای تشدید نظارت بر فعالیت‌های غیرمجاز حوزه سلامت و صیانت از سلامت عمومی انجام شده و روند پایش، بازرسی و برخورد با متخلفان این حوزه با قاطعیت ادامه خواهد داشت.