۳۸ پروژه دهه فجر در ساری بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی رضایی صبح چهارشنبه در جلسه شورای اداری شمار پروژه های دهه فجر در شهرستان را ۳۸ پروژه اعلام کرد و گفت: برای تکمیل این طرح های ۱۸۸ میلیارد تومان اعتبار صرف شده است.

وی برپایی نمایشگاه بزرگ دستاوردهای انقلاب اسلامی، نمایشگاه سیار و پیاده روی بزرگ خانوادگی را از جمله برنامه های ایام دهه فجر در شهرستان برشمرد و خواستار مشارکت پرشور مردمی در برپایی جشن های دهه فجر شد.

فرماندار ساری با بیان اینکه مدیون انقلاب اسلامی هستیم و باید دستاوردهای انقلاب را به نسل های مختلف منتقل کنیم خواستار بهره گیری از ظرفیت بخش های مختلف برای بازگویی و بازخوانی دستاوردهای انقلاب اسلامی شد.

رضایی، گازرسانی به روستاهای بخش چهاردانگه و دودانگه ساری را از جمله برنامه ها بیان کرد و خواستار تسریع در تکمیل این پروژه شد.

فرماندار ساری با اشاره به اجرای طرح نهضت درختکاری در شهرستان گفت: تا پایان اسفندماه ۸۰ هزار اصله نهال در شهرستان غرس می شود.