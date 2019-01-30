به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج رسولی ها ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه لرستان از استان هایی بود که شاید تا قبل از برنامه پنجم در حوزه طرح جامع اجرای سازه های سد سازی عقب بود، اظهار داشت: در برنامه پنجم ۱۱ سد را در لرستان ساماندهی کردند، هرچند وضعیت مصادف شد با شرایط بد مالی.

وی با بیان اینکه از آن زمان پروژه های زیادی شروع کردند و کلنگ زدند، سد مروک افتتاح شد، ایوشان افتتاح شد، سد آبسرده که تامین آب شرب بروجرد است کلنگ زده شد، تصریح کرد: در خصوص سد تنگ معشوره به هر حال بحث های زیادی وجود داشت؛ در خصوص بازنگری تخصیص آب بحث های متعددی داشت و یکی دو سال پیش تخصیص نهایی شد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور با اشاره به اینکه مسئولان در خصوص سد تنگ معشوره به هر حال به مباحث بد مالی خوردند، ادامه داد: الان شرکت آب نیرو که یک شرکت بزرگ سد سازی است مباحث فاینانس آن را پیگیری می کند؛ اگر مسائل تحریمی حل شود اجرای این سد نیز با جدیت پیگیری می شود.

حاج رسولی ها خاطرنشان کرد: به لحاظ نقشه و مشخصات و ضرورت احداث سد تنگ معشوره بحث خاصی نیست.

وی با بیان اینکه آخرین ابلاغ تخصیص این سد ۱۰۰ میلیون مترمکعب است، تصریح کرد: سال های قبل حجم آب تجدید پذیر کشور ۱۳۰ میلیارد مترمکعب بود اما الان بیشتر از ۱۰۰ میلیارد مترمکعب نیست و به همین دلیل تخصیص آب سدها را کم کردیم.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور خاطرنشان کرد: امروز بعد از یازده سال شاهد ترسالی هستیم.