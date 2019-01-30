حقوق های تا سقف ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از مالیات معاف می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدمهدی مفتح در نشست خبری عصر امروز (چهارشنبه، ۱۰بهمن ماه) کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون مقرر شد ارز تخصیصی برای دارو مانند کالاهای اساسی در ازای هر دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومان محاسبه شود؛ بنابراین ارز تخصیصی به دارو هر دلار ۴۲۰۰ تومان در سال آینده محاسبه می‌شود.

نماینده مردم در تویسرکان با اشاره به میزان افزایش حقوق در سال ۹۸، افزود: کمیسیون تصویب کرد حقوق تمامی حقوق‌بگیران در سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به سقف معافیت مالیاتی بر درآمد کارکنان دولتی، خاطرنشان کرد: براساس مصوبه امروز، سقف معافیت مالیاتی هر کارمند در سال آینده ماهیانه ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان است و سایر سطوح درآمدی که از این مبلغ بیشتر است در ۴ طبقه دسته‌بندی شد؛ برای حقوق های بیش از مبلغ مذکور مالیات های۱۰ درصد تا ۲۵ درصدی لحاظ شده است.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: مقرر شد عوارض خروج از کشور مرزنشینان مطابق سال ۹۷ محاسبه شود؛ در سال ۹۷ عوارض خروج از کشور مرزنشینان همانند افرادی است که برای زیارت عتبات عالیات مشرف می‌شود.

مفتح با بیان اینکه کمیسیون تلفیق تصویب کرد یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به صندوق بیمه محصولات کشاورزی تخصیص پیدا کند، ادامه داد: در راستای ایجاد تسهیلات برای واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی مقرر شد بهای محصول پروژه از تعرفه‌گذاری معاف شود. پروژه‌هایی که به بخش خصوصی واگذاری می‌شود وقتی به تولید می‌رسد فروش تولیدات از قیمت‌گذاری معاف می‌شود و در صورتی که دولت قیمت‌گذاری کند و قیمت کمتر از قیمت بازار باشد باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ یادآور شد: وزارت راه و شهرسازی مکلف شد علائم، نشانه‌ها و تابلوهای راهنمایی و هشداردهنده را برای معلولان در مکان‌های ضروری نصب کند. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر کارکنان اعم از رسمی، قراردادی و پیمانی را در اختیار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه حجم قابل توجهی از بودجه، مربوط به شرکت‌های دولتی است، کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۸ چند حکم برای بررسی این شرکت‌ها در سال آینده تنظیم و تصویب کرد.

وزارت اقتصاد و دارایی موظف شد سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را حداکثر تا شهریور ۹۸ ایجاد کند

وی با بیان اینکه وزارت اقتصاد و دارایی موظف شد سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی را حداکثر تا شهریور ۹۸ ایجاد کند، اضافه کرد: شرکت‌های دولتی موظف هستند اطلاعات شناسه‌ای اعضای مجمع عمومی، صورت‌های مالی مصوب، بودجه تفصیلی، حقوق و مزایا و سایر موارد را در این سامانه قرار داده و هر ۳ ماه یک بار اطلاعات را به روز کنند.

مفتح عنوان کرد: وزارت اقتصاد مکلف شد تا خرداد ۹۸ دسترسی دیوان محاسبات به این سامانه را برقرار کند. همچنین وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه مکلف شدند هر ۶ ماه یک بار گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس گزارش دهند.

پرداخت پاداش و مزایای رفاهی به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی صرفاً بر مبنای افزایش بهره‌وری

وی با بیان اینکه مقرر شد وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان برنامه و بودجه پرداختی به مدیرعامل، معاونان و مدیران مالی شرکت‌های دولتی را به خزانه اعلام کنند، ادامه داد: در راستای نظم‌بخشی به حسابرسی شرکت‌های دولتی مقرر شد پرداخت هرگونه پاداش و مزایای رفاهی به اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‌های دولتی صرفاً بر مبنای افزایش بهره‌وری شرکت‌های دولتی باشد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۸ گفت:همچنین مقرر شد ستاد هادی شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های مربوطه با مسئولیت سازمان برنامه و بودجه و وزارت صنعت تشکیل شود. این ستاد باید بر فعالیت شرکت‌های دولتی نظارت کامل داشته باشد و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دولتی تا ۲۰میلیارد تومان با اطلاع این ستاد و بیش از صد میلیارد تومان با تأیید این ستاد صورت گیرد. ساماندهی و کنترل شرکت‌های دولتی زمینه خوبی فراهم می‌کند که اطلاعات شرکت‌ها شفاف به مجلس داده شود و امکان کنترل بررسی شرکت‌های دولتی برای مجلس در شرایط مناسب‌تری فراهم شود.