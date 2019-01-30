مورالس: تهدید ونزوئلا به حمله نظامی، تهدید آمریکای لاتین است

به گزارش خبرگزاری مهر، «ایوو مورالس» رئیس جمهوری بولیوی امروز چهارشنبه در پیامی توییتری اعلام کرد: تهدید به حمله نظامی علیه ونزوئلا تهدید علیه صلح در سراسر آمریکای لاتین محسوب می شود.

رئیس جمهوری بولیوی در این خصوص نوشت: تهدیدات آمریکا تهدید علیه هم‌زیستی مسالمت آمیز در آمریکای لاتین است. آن ها (آمریکائی ها) می خواهند مقابله میان برادران را با استفاده از جنگ و خشونت راه بیندازند.

وی در ادامه تأکید کرد: امپریالیسم در صدد است تا نقشه ای همانند عراق و لیبی در ونزوئلا اجرا کرده و کاراکاس را فقیر و نابود کند.

این درحالیست که برخی از مقامات واشنگتن بدون توجه به منشور ملل متحد در الزام به عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها پیشتر ونزوئلا را به دخالت نظامی تهدید کرده بودند.