پیگیری برای پیداکردن سر سربازهای هخامنشی/تغییرات درمعاونت گردشگری

به گزارش خبرنگار مهر در این هفته علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی در حاشیه یک برنامه رادیویی به خبرنگار مهر از ردیابی دو نقش برجسته دیگر سر سرباز هخامنشی خبر داد و گفت: پس از ورود اولین نقش برجسته سر سرباز هخامنشی به ایران در حال ردیابی نقش برجسته دوم هستیم. متوجه شده ایم که نقش برجسته سوم نیز وجود دارد. مراحل بازپس گیری این نقش برجسته ها در حال انجام است ولی اکنون امکان ارائه اطلاعات بیشتر در این باره وجود ندارد.

در این هفته همچنین ولی تیموری معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی پس از سفرش به اسپانیا در یک روز مدیرکل خود را تغییر داد. مراسم تودیع و معارفه این مدیران فردای همان روز برگزار شد. در این مراسم محمدرضا اکبری مدیرکل آموزش معاونت گردشگری گلایه های خود را از این اقدام ناگهانی کرد و گفت: این مراسم در واقع مراسم تحقیر است نه تقدیر. ما به یکباره متوجه این جابجایی شده ایم در حالی که روال اداری آن است که ۱۰ روز قبل به مدیران اعلام کنند.

وی گفت: بدون نظر ما برایمان معاون تعیین کرده اند و در حکمشان نوشته اند بنا به حکم مدیرکل. طبق این جابجایی ها محمد ثابت اوغلیدی مدیرکل سابق نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری تودیع و به جای او جواد موسوی معارفه شد.

علیرضا رحیمی به عنوان مدیرکل دفتر برنامه ریزی به جای لیلا اژدری نشست. زاهد شفیعی نیز به جای محمدرضا اکبری به عنوان مدیرکل آموزش معارفه شد.

حسین الله بداشتی نیز مسئولیت دفتر هماهنگی و توافق های ملی گردشگری را برعهده گرفت.

در این هفته همچنین سومین نمایشگاه صنایع دستی فجر در خانه هنرمندان ایران افتتاح می‌شود. این مراسم افتتاحیه فردا جمعه در خانه هنرمندان ایران برپا شده و میزبان علاقه مندان به هنر صنایع دستی خواهد بود.

موزه رضا عباسی نیز پس از مدتی تعطیلی در دهه فجر به روی بازدید کنندگان گشوده خواهد شد.

موزه علوم و فناوری نیز در روزهای ۱۲ و ۲۲ بهمن ماه به صورت رایگان پذیرای گردشگران است.

در این هفته علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی از ورود بیش از ۶ میلیون گردشگر در ۱۰ ماهه اول سال خبر داد و گفت: ما ۱۱ میلیارد تومان اعتبار برای بیمه صنایع دستی درخواست کرده بودیم که از آن تنها ۳ میلیارد تومان به ما تخصیص دادند.

وی همچنین در گزارشی از سفرش به اسپانیا اعلام کرد: ۱۹۶ قطعه آثار تاریخی که در هلند به نمایش گذاشته شده به اسپانیا برای نمایش خواهد رفت.