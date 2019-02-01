به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی جمالی نژاد در این باره افزود: اعتباری بالغ بر ۷ هزار و ۹۱۸ میلیارد ریال برای این پروژه ها هزینه شده و میانگین اعتبارات هزینه شده برای هر پروژه معادل هزار میلیون ریال است.

وی اضافه کرد: بیشترین تعداد پروژه‌ها مربوط به بهسازی معابر روستایی با ۵۵۶۱ پروژه، معادل ۷۱ درصد کل پروژه‌ها می‌باشد که این طیف وسیعی از پروژه‌های خرد مقیاس، مانند اجرای طرح هادی، احداث پل، آسفالت معابر، روشنایی معابر و … را در بر می‌گیرد.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور افزود: بعد از پروژه های فوق، بیشترین تعداد پروژه‌های دهیاریها مربوط به موضوعات ایمنی و آتش‌نشانی و ایجاد بوستان و توسعه فضای سبز روستایی است.

شایان ذکر است دهیاریها با توجه به وظایف قانونی خود مطابق با اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها مصوب ۱۳۸۰ هیات وزیران و مفاد مندرج در بخشنامه سالیانه بودجه دهیاری‌های کشور، موظف به اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی دارای اولویت در روستاها هستند.