اختصاص سالن ویژه به ناشر ایرانی در نمایشگاه کلینگزپور فرانکفورت

به گزارش خبرنگار مهر، شصت و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب‌های تصویرگری در موزه‌ کلینگزپور آفن‌باخ فرانکفورت آغاز به‌کار کرد و ۲۵۰ عنوان کتاب از ۲۵ ناشر برگزیده در آن به نمایش درآمد.

این نمایشگاه که از سال ۱۹۵۶ به‌طور سالانه برگزار می‌شود، برترین کتاب‌های تصویرگری‌شده برای کودکان، را از سراسر جهان، در موزه کلینگزپور در منطقه آفن‌باخ شهر فرانکفورت به نمایش می‌گذارد. طریقه حضور در این نمایشگاه هم، این‌گونه است که از ناشران کتاب‌های برگزیده دعوت می‌شود تا دو نسخه از کتاب‌های منتخب را برای نمایشگاه بفرستند.

تنها ناشر ایرانی حاضر در این نمایشگاه، انتشارات شباویز است که از سال ۲۰۰۹ هر سال به این نمایشگاه دعوت شده است. موزه کلینگزپور هم امسال سالن ویژه‌ای به این ناشر اختصاص داده است. پوسترهای به‌نمایش درآمده در این سالن از دو کتاب «خردشراره‌ها» و «زیرزمین ما دیگر پرده‌ گلدار ندارد» برگرفته شده‌اند، که هر دو عنوان را شیلا خزانه‌داری تصویرگری کرده‌ و فریده خلعت‌بری و مژگان مشتاق، به‌ترتیب، نویسندگان داستان‌های این پوسترها هستند.

تاریخچه‌ فعالیت شباویز و ترجمه‌ داستان‌های این دو عنوان در پوسترهای جداگانه از جمله مواردی هستند که در این سالن به دیوار نصب شده و به نمایش درآمده‌اند. از هر کتاب این ناشر، دو نسخه در سالن مذکور ارائه شده که یکی در ویترین شیشه‌ای و دیگری در دسترس مخاطبان و کودکان قرار گرفته تا امکان تورق کتاب‌ها را داشته باشند.

این نمایشگاه، تا ۱۰ مارس (۱۹ اسفند) برپا خواهد بود.