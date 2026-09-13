حضور مردم در میدان نشانه بصیرت و وفاداری به مسیر حق است

حجت‌الاسلام حسین درویش‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: اگر بخواهیم به اندازه کم هم که شده در مسیر حق مؤثر و مفید باشیم، باید تلاش کنیم از یاران و منتظران واقعی حضرت ولی‌عصر(عج) باشیم و با نام و یاد خدا و استعانت از امام عصر(عج) در مسیر آرمان‌های الهی حرکت کنیم.

وی افزود: امام حسین(ع) با نثار جان خود و عزیزانش، اسلام را زنده کرد و چراغ پرفروغی را که پیامبر اعظم(ص) برافروخته بود و برخی افراد و جریان‌ها تلاش داشتند آن را خاموش کنند، بار دیگر فروزان ساخت.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: اگر قیام اباعبدالله الحسین(ع) نبود، اسلام نمی‌توانست از نسلی به نسل دیگر منتقل شود و به همین دلیل امام خمینی(ره) فرمودند «این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است».

درویش‌زاده تصریح کرد: امام حسین(ع) در نامه‌ای به اشراف بصره، از سیاست‌های اسلام‌ستیزانه بنی‌امیه و تلاش آنان برای از بین بردن سنت پیامبر(ص) و زنده کردن بدعت‌ها سخن گفت و مردم را به مسیر رشد و سلامت دعوت کرد.

وی بیان کرد: اگر امروز می‌خواهیم عاشورایی زندگی کنیم و خود را حسینی بدانیم، باید امام حسین(ع) را سرمشق و الگوی زندگی خود قرار دهیم و همانند آن حضرت در برابر ظلم، حکومت‌های جور و جریان‌های باطل ایستادگی کنیم.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌هایی که باید در وجود انسان حسینی شکل بگیرد، بصیرت است؛ بصیرت یعنی بیداردلی، شناخت حق و باطل و قدرت تشخیص مسیر درست از مسیر انحرافی.

درویش‌زاده اضافه کرد: یاران امام حسین(ع) در شب عاشورا با بصیرت و آگاهی در کنار آن حضرت ایستادند و تأکید کردند که راه امام حسین(ع) را حق می‌دانند و آگاهانه جان و هستی خود را در این مسیر فدا خواهند کرد.

وی یادآور شد: حضور مردم نجیب و شریف اردستان در میدان نیز ناشی از همین باور و بصیرت است؛ مردمی که با حضور خود اعلام می‌کنند جمهوری اسلامی ایران را در ادامه مسیر نهضت حسینی می‌دانند و بر حقانیت این مسیر باور دارند.

کارشناس مسائل مذهبی تصریح کرد: شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی فرمود «امروز قرارگاه حسین بن علی(ع)، جمهوری اسلامی ایران است» و تأکید کرد که ایران حرم است و اگر این حرم باقی بماند، دیگر حرم‌ها نیز باقی خواهند ماند.

درویش‌زاده خاطرنشان کرد: ویژگی دوم انسان حسینی، آزادگی است؛ امام حسین(ع) مرگ با عزت را بر زندگی همراه با ذلت ترجیح داد و حاضر نشد زیر بار بیعت با حکومت ظلم و جور برود.

وی بیان کرد: امام حسین(ع) در برابر حکومت یزید ایستاد و عزت و آزادگی را بر زندگی در ذلت ترجیح داد و در عصر ما نیز امام راحل عظیم‌الشأن و رهبر انقلاب با الهام از همین مکتب، در برابر نظام سلطه و حکومت‌های ظالم ایستادگی کردند.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: امام حسین(ع) با منطق عزت و آزادگی نشان داد که انسان مؤمن نباید در برابر ظلم و باطل تسلیم شود و این درس بزرگی برای ملت ایران است که استقلال، عزت و شرف خود را حفظ کند.

درویش‌زاده اضافه کرد: سومین ویژگی انسان حسینی، تن ندادن به حکومت‌های باطل است؛ امام حسین(ع) حاضر نشد با حکومت ظلم و فساد کنار بیاید و امروز نیز ملت ایران باید در برابر زیاده‌خواهی و سلطه‌طلبی قدرت‌های استکباری ایستادگی کند.

وی یادآور شد: برخی امروز زمزمه می‌کنند که می‌توان با دادن امتیازات و مبالغ هنگفت به آمریکا، این کشور را از دشمنی با جمهوری اسلامی ایران منصرف کرد، در حالی که این نگاه، یک خیال خام و ناشی از کوته‌فکری است.

کارشناس مسائل مذهبی تصریح کرد: مشکل آمریکا با ملت ایران تنها موضوع هسته‌ای یا موشکی نیست؛ مسئله اصلی آنها با دین، اعتقادات، عزت، استقلال و قدرت ملت ایران است و آنان می‌خواهند این عزت و استقلال را از ملت بگیرند.

درویش‌زاده خاطرنشان کرد: قرآن کریم نیز تصریح می‌کند که یهود و نصارا از پیامبر(ص) راضی نمی‌شوند مگر اینکه مسلمانان از آیین و مسیر آنان پیروی کنند؛ بنابراین نباید تصور کرد که با عقب‌نشینی از اصول و ارزش‌ها می‌توان رضایت دشمن را به دست آورد.

وی بیان کرد: چهارمین ویژگی انسان حسینی، وفاداری به حق است؛ وقتی انسان حق را شناخت، باید تا پایان بر سر حق بایستد و عهد خود را نشکند.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: یاران امام حسین(ع) در شب عاشورا هنگامی که حضرت بیعت خود را از آنان برداشت، اعلام کردند که هرگز امام خود را تنها نمی‌گذارند و از عهد و پیمان خود دست نمی‌کشند و در روز عاشورا نیز با همین روحیه در کنار امام خویش ماندند.

درویش‌زاده اضافه کرد: امروز نیز ملت ایران اعلام می‌کند که عهد خود را واگذار نخواهد کرد، امام و رهبر خود را تنها نخواهد گذاشت و دست از مسیر الهی و ولایت برنخواهد داشت.

وی یادآور شد: کسانی که در شرایط کنونی و پس از مقاومت ملت ایران و دستیابی کشور به اهرم‌های راهبردی و بازدارنده، از صلح، آشتی و مذاکره با آمریکا سخن می‌گویند، باید بدانند که مسئله صرفاً یک خطای محاسباتی نیست، بلکه چنین رویکردی به اعتقاد ما خیانت به ملت و خون شهدایی است که در این مسیر جان خود را فدا کرده‌اند.

کارشناس مسائل مذهبی تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌ها و اهرم‌های بازدارنده‌ای برخوردار است که می‌تواند جایگاه راهبردی کشور را در جهان تقویت کرده و زمینه اقتدار و تأمین منافع ملت ایران را فراهم کند؛ بنابراین نباید این ظرفیت‌ها را نادیده گرفت.

درویش‌زاده خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران میدان تاخت‌وتاز آمریکا و قدرت‌های سلطه‌گر نخواهد شد و ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورا، مقاومت و ایستادگی، اجازه نخواهد داد عزت و استقلال کشور خدشه‌دار شود.

وی بیان کرد: ایران اسلامی میدان حضور انسان‌های وارسته، مجاهدان و شخصیت‌هایی همچون شهید حاج قاسم سلیمانی است و این کشور با تکیه بر آرمان‌های امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب و خون شهدا مسیر خود را ادامه خواهد داد.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: دشمنان و بدخواهان ملت ایران باید بدانند که این ملت از فرهنگ عاشورا و مکتب امام حسین(ع) آموخته است که در برابر ظلم و زیاده‌خواهی تسلیم نشود و با عزت و اقتدار از آرمان‌های خود دفاع کند.

درویش‌زاده اضافه کرد: بارها گفته‌ایم «شهدا شرمنده‌ایم» و این جمله را بارها شنیده و تکرار کرده‌ایم، اما باید تلاش کنیم این شرمندگی تنها در حد یک شعار باقی نماند.

وی یادآور شد: باید همت بلند و اراده‌ای قوی داشته باشیم تا بتوانیم در عمل ادامه‌دهنده راه شهدا باشیم و با حفظ ایمان، بصیرت، آزادگی، وفاداری به حق و ایستادگی در برابر ظلم، از شرمندگی شهدا خارج شویم.