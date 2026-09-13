به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی والیزاده شامگاه شنبه در آئین اختتامیه پنجمین جشنواره تئاتر مردمی «بچههای مسجد» در حسینیه عشاق الحسن(ع) کاشان اظهار کرد: این جشنواره از ابتدا با این نگاه شکل گرفت که قرار نیست شبیه جشنوارههای بزرگ و پرهزینه باشد و هدف ما ایجاد فرصتی برای نوجوانان، جوانان و دختران و پسرانی است که شاید امکان حضور در آموزشگاههای حرفهای تئاتر را نداشته باشند، اما استعداد، انگیزه و حرفی برای گفتن دارند.
وی افزود: «بچههای مسجد» پیش از آنکه یک جشنواره تئاتر باشد، جشنواره کشف انسانها و استعدادهاست؛ چراکه گاهی یک استعداد بزرگ پشت یک زندگی ساده پنهان شده و ممکن است بازیگر، نویسنده یا هنرمند آینده امروز در گوشهای از یک مسجد فعالیت خود را آغاز کرده باشد.
مشاور فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان تأکید کرد: ما به جای اینکه از بچهها بپرسیم «چقدر امکانات داری؟» باید از آنها بپرسیم «چقدر حرف برای گفتن داری؟» و معتقدیم برای آغاز فعالیت هنری همیشه به سالن بزرگ، تجهیزات گرانقیمت و بودجههای سنگین نیاز نیست؛ گاهی یک مسجد، چند صندلی، یک مربی دلسوز و چند نوجوان باانگیزه میتواند آغاز یک مسیر بزرگ باشد.
وی با بیان اینکه هدف این جشنواره خارجکردن هنر از انحصار امکانات است، ادامه داد: در «بچههای مسجد» قرار نیست همه افراد حرفهای باشند، بلکه قرار است حرفهایهای آینده را پیدا کنیم. بچهها باید تجربه کنند، جسارت به خرج دهند، روی صحنه بروند، اشتباه کنند، یاد بگیرند و رشد کنند.
والی زاده مسجد را فراتر از محل عبادت دانست و گفت: مسجد در فرهنگ ایرانی و اسلامی ما محل اجتماع مردم، تربیت، همدلی، گفتوگو و دستگیری است و میتواند محل شکوفایی استعدادهای نسل جدید نیز باشد.
وی تصریح کرد: معتقدیم هنر زمانی که در کنار اخلاق، معنویت و هویت قرار بگیرد، میتواند انسانساز باشد و امروز بیش از همیشه به انسانهایی نیاز داریم که هم توانمند و خلاق باشند و هم اخلاقمدار، مسئولیتپذیر و سالم.
مشاور فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان یکی از ویژگیهای مهم جشنواره «بچههای مسجد» را توجه به سلامت فضای جشنواره، روابط، رقابت و محتوای آثار عنوان کرد و گفت: نمیخواهیم برای دیدهشدن از هر چیزی استفاده کنیم یا به قیمت حاشیه مخاطب جذب کنیم؛ بلکه هدف ما برگزاری جشنوارهای است که خانوادهها با خیال راحت فرزندان خود را به آن بسپارند و هنر در آن با ارزشهای ایرانی و اسلامی پیوند داشته باشد.
وی افزود: صداقت، احترام، خانواده، ایثار، امید، ایمان، وطندوستی، جوانمردی و انسانیت نباید صرفاً موضوعاتی شعاری و قدیمی باشند، بلکه باید در زندگی و هنر بچههای ما جاری شوند.
والی زاده با اشاره به اهمیت استمرار حمایت از شرکتکنندگان جشنواره خاطرنشان کرد: پنجمین جشنواره به پایان میرسد، اما قصه «بچههای مسجد» نباید تمام شود؛ باید این بچهها را بعد از جشنواره نیز ببینیم، استعدادها را شناسایی کنیم و برای رشد آنها مسیر ایجاد کرده و فرصتهای بیشتری برای آموزش و تجربه در اختیارشان قرار دهیم.
وی تأکید کرد: بزرگترین موفقیت این جشنواره گرفتن یک جایزه نیست، بلکه این است که چند استعداد پنهان را پیدا کنیم و اجازه ندهیم خاموش بمانند.
مشاور فرهنگی شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان گفت: امروز شاید روی صحنه یک نمایش را ببینیم، اما پشت این صحنه نسلی را میبینیم که میتواند آینده فرهنگ این شهر و کشور را بسازد؛ بنابراین باید مسجد را فقط مکانی برای آمدن و رفتن نبینیم و آن را دوباره به قلب محله، یعنی جایی برای عبادت، تربیت، فرهنگ، هنر، همدلی و کشف استعدادهای بچههای این سرزمین، تبدیل کنیم.
وی در پایان گفت: «بچههای مسجد» برای امروز روی صحنه نیامدهاند؛ آنها آمدهاند تا فردای این سرزمین را بسازند و امیدواریم از همین مسجدها، محلهها و دلهای پاک، نسلی از هنرمندان متعهد، خلاق و اخلاقمدار برخیزند.
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