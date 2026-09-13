به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری آیین اختتامیه پنجمین جشنواره تئاتر بچه های مسجد در شامگاه شنبه در حسینیه عشاق الحسن(ع) کاشان، برگزیدگان این جشنواره معرفی شدند.

بنا بر این گزارش در بخش تقدیر ویژه از هنرمند، از آقای سنگین‌باف تقدیر شد و در بخش تقدیر ویژه جشنواره از هیئت عشاق‌الحسین(ع) نیز مورد تقدیر قرار گرفت.

همچنین محمدرضا همردی نیاسر و زینب خیرمندی نیاسر به‌عنوان برگزیدگان بخش ویژه جشنواره و جایزه «پدر و دختر» معرفی شدند.

در بخش گروه برتر بخش حمایتی نیز سه گروه مورد تقدیر قرار گرفتند؛ گروه هنری ترمه به کارگردانی مهین احمدی برای نمایش «هیوا»، گروه هنری ویکل به کارگردانی محمدمهدی دادخواه برای نمایش «سیاره دما» و گروه هنری صحنه به کارگردانی محمد امین اخوان برای نمایش «نافرجام».

در بخش بازیگر شایسته تقدیر بخش حمایتی نیز از زهرا رضوانی‌نیا با نمایش «کوچه پشتی نیره خاتون» از گروه موج مهر، فاطمه حسنی جمالی با نمایش «دومینو» از گروه نیمه صحنه و فاطمه اقبالی با نمایش «دستبند بدون دست» از گروه هدف تقدیر شد.

در بخش نمایش منتخب مردمی در بخش رقابتی نیز نمایش «نوری از آسمان» به کارگردانی زهرا محمدیه از گروه هنری تسنیم به‌عنوان نمایش منتخب معرفی شد.

در بخش طراحی صحنه، عباس کویری برای نمایش «طولان شب» به‌عنوان برگزیده معرفی شد و زهره فلاح برای نمایش «بمانی» مورد تقدیر قرار گرفت.

در بخش طراحی لباس، ریحانه بهشتی برای نمایش «همه‌ی من» رتبه نخست را به دست آورد، فائزه احمدی شاد برای نمایش «بمانی» رتبه دوم را کسب کرد و زینب پروتوکل برای نمایش «گوهرشاد» شایسته رتبه سوم شد.

در بخش موسیقی نیز پرنیا اسدی برای نمایش «الف لام میم» و امیررضا اسیابی برای نمایش «طولان شب» مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش نمایشنامه‌نویسی، دکتر محمدرضا حیدری برای نمایش «جرئیل دالوند» و راضیه غلامرضازاده برای نمایش «همه من» مورد تقدیر جشنواره قرار گرفتند.

همچنین در بخش تقدیر گروهی آقایان، اعضای گروه هنری جوادالائمه برای نمایش «یک روز مدرسه» شامل جعفر حاجی عباس‌زاده، محمدحسن باقری، امیرعلی رضایی‌دوست، علی‌اصغر حسن‌پور، مسیح مزده و الهام انصاریان مورد تقدیر قرار گرفتند.

در بخش تقدیر ویژه گروهی بانوان نیز اعضای گروه هنری فاطمه‌الزهرا برای نمایش «کاروان مدرسه» شامل دیانا واردی، تینا باباشمی، فاطمه تقیان، رقیه تقیان، کوثر آستانه، نسترن نیاز و ریحانه رضازاده مورد تقدیر قرار گرفتند.

پنجمین جشنواره تئاتر مردمی «بچه‌های مسجد» با هدف ایجاد فرصت برای حضور و شکوفایی استعدادهای نوجوانان و جوانان و پیوند هنر با ظرفیت‌های فرهنگی مساجد برگزار شد.