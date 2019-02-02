جشنواره مردمی فیلم عمّار برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مسئولان و اعلام برنامه‌های جشنواره مردمی فیلم عمّار در استان فارس با حضور مسئول فرهنگی نهاد نماینده ولی فقیه در فارس و امام جمعه شیراز ظهر شنبه برگزار شد.

یزدان شناس دبیر جشنواره مردمی فیلم عمار در استان فارس گفت: شعار اصلی جشنواره فراهم شدن فضای تولید فیلم و عرضه آثار در بین مردم است زیرا معتقدیم فیلم ابزاری اثربخش در حوزه فرهنگی است.

وی ادامه داد: امسال بخش جدیدی به جشنواره اضافه شده که مخاطبین به تولید فیلم بر مبانی موضوع پیشنهادی خود می پردازند.

یزدان شناس با بیان اینکه فراخوان از سراسر کشور وصول شده است، اضافه کرد: این فراخوان ها در دوره های بعدی مورد توجه قرار می گیرد؛ در فارس چهار فراخوان مورد نظر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: جایزه اول به شهید آیت الله دستغیب اختصاص دارد که به پیشنهاد آیت الله دژکام امام جمعه شیراز در نظر گرفته شد.

دبیر جشنواره مردمی عمار تصریح کرد: جوایز دیگر مربوط به شهدای دفاع مقدس از جمله محسن نوروزی و شهدای مدافع حرم است.

یزدان شناس عنوان کرد: اکران فیلم غیرمتمرکز به مناسبت دهه فجر داریم و از هفته اول اسفندماه اکران متمرکز در استان فارس انجام می گیرد.

دبیر جشنواره عمار در فارس عنوان کرد: بخشی از آثار در قالب بسته هایی به سراسر کشور ارسال می شود که در ایام غیر از جشنواره اکران می شوند.

حجت الاسلام دیمی معاون فرهنگی نهاد ولی فقیه در استان فارس هم در این نشست، گفت: در چهل سالگی انقلاب مهمترین زبان بیان مشکلات زبان هنر است که مورد استقبال ناحیه بقیه الله فارس قرار گرفته است.

وی با توجه به محرومیت زدایی و رفع آسیب های اجتماعی توسط سپاه بقیه الله، افزود: این نهاد تلاش می کند جایزه ای که بدین منظور در نظر گرفته شده است اهدا شود.

دیمی تصریح کرد: با توجه به سومین حرم اهل بیت(ع) امکان اسکان 2 نفر از فیلمسازها به همراه خانواده ایشان فراهم شده است.

وی اثربخشی جشنواره فیلم مردمی عمار را ملموس دانست و استقبال از این جشنواره را حاصل برآمدن از بطن جامعه ارزیابی کرد.

وی افزود: امام جمعه شیراز دغدغه این را داشتند مقاومت مردم را در عرصه های مختلف با موضوع و معیار آیت الله دستغیب مورد نظر قرار گیرد.

معاون فرهنگی نهاد نماینده ولی فقیه در استان فارس شرایط امروز جامعه را در این عنوان کرد که در جشنواره یادشده استعدادیابی شود.

عباس توانا رییس سازمان بسیج دانش آموزی فارس جشنواره عمار را مردمی بودن آن ارزیابی کرد و گفت: به واسطه این جشنواره شاهد رویش ها هستیم.

وی حضور دانش آموزان را در قامت فیلمسازی از برکات این جشنواره عنوان کرد و افزود: 160 فیلم دانش آموزی داشتیم در این دوره داشتیم.

توانا اضافه کرد: شهید حمید قاسم پور از شهدای مدافع حرم از اکران کننده های فیلم جشنواره عمار بود که در این دوره جشنواره مورد نظر قرار گرفته است از این رو تندیس شهید قاسم پور به اثر برتر این بخش اهدا می شود.

وی یادآور شد: اکران دانش آموزی فیلم عمار در مدرسه شاهد خوانساری دوشنبه 15 بهمن خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در هشتمین جشنواره مردمی فیلم عمار در استان فارس در شهرهای شیراز، قیر و آباده بیشترین مخاطب را داشت.