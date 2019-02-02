گوگل پلاس ۲ آوریل تعطیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی نت، محتویات Google + از ۲ آوریل ۲۰۱۹ میلادی حذف خواهد شد.

پس از آنکه در ماه اکتبر مشخص شد اطلاعات ۵۰۰ هزار نفر از کاربران گوگل پلاس فاش شده است، شرکت گوگل تصمیم گرفت قسمت خدمات مشتری این شبکه اجتماعی را تعطیل کند.

در اصل گوگل اعلام کرده بود این سرویس در آگوست ۲۰۱۹ میلادی تعطیل می شود اما ماه قبل اعلام کرد کشف باگ جدید شکاف های امنیتی بیشتری را در این پلتفرم آشکار کرد و در نتیجه تاریخ تعطیلی آن را تسریع کرد.

از چهارم فوریه ۲۰۱۹ افراد نمی توانند پروفایل جدید در گوگل پلاس ایجاد کنند. همچنین با اعلام تاریخ دقیق تعطیلی این سرویس کاربران می توانند تصاویر یا ویدئوهای خود را ذخیره کنند.

طبق اعلام گوگل، این شرکت حساب های کاربری گوگل پلاس را از تاریخ ۲ آوریل تعطیل و صفحات، تصاویر، ویدئو و محتویات دیگر را حذف می کند.