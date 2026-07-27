ورزش برای درمان آرتروز لگن تاثیر کمی دارد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، طبق مطالعه اخیر، ورزش می‌تواند درد را تسکین دهد و عملکرد را بهبود بخشد، اما نه به اندازه‌ای که بیماران این مزایا را در زندگی روزمره خود مشاهده کنند.

«میشل هال» محقق ارشد و استادیار دانشگاه سیدنی استرالیا، گفت: «ورزش به عنوان یک درمان اصلی برای آرتروز لگن توصیه می‌شود و این بررسی این موضوع را رد نمی‌کند.»

او در یک بیانیه خبری گفت: «اما نتایج نشان می‌دهد که باید با بیماران صادق باشیم که میانگین مزایا ممکن است متوسط باشد و ما به آزمایش‌های طراحی‌شده بهتری نیاز داریم تا بفهمیم چه کسی بیشترین سود را می‌برد و از کدام نوع ورزش.»

برای این بررسی، محققان نتایج ۱۸ آزمایش بالینی شامل نزدیک به ۱۴۰۰ نفر، ۵۳ تا ۷۴ ساله را تجزیه و تحلیل کردند. برنامه‌های ورزشی آزمایش شده در این آزمایش‌ها شامل تمرینات قدرتی، ایروبیک و تمرینات ذهن و بدن مانند یوگا بود.

این بررسی نشان داد که در مقایسه با عدم درمان یا مراقبت‌های معمول، ورزش احتمالاً درد را حدود ۷ امتیاز در مقیاس ۱۰۰ امتیازی کاهش می‌دهد.

محققان گفتند، متأسفانه، بهبود حداقل ۱۲ امتیازی لازم است تا بیماران متوجه تفاوت معناداری در زندگی روزمره خود شوند.

به گفته محققان، «بدتر از آن، با توجه به طراحی مطالعات انجام شده در این بررسی، این نتایج ممکن است اغراق‌آمیز باشند. شرکت‌کنندگان درد و عملکرد خود را گزارش کردند و بنابراین ممکن است ورزش را مؤثرتر از آنچه واقعاً هست، جلوه دهند.»

با این حال، محققان خاطرنشان کردند که ورزش مزایای سلامتی گسترده‌ای فراتر از تسکین درد ارائه می‌دهد و بعید است که باعث آسیب شود.

آنها نتیجه گرفتند که برای دستیابی به تصویری واضح‌تر از مزایایی که ورزش می‌تواند به طور واقع‌بینانه برای آرتروز لگن ارائه دهد، به مطالعات بزرگتر و با طراحی بهتر نیاز است.

«بلیندا لافورد»، محقق ارشد و عضو فیزیوتراپی در دانشگاه ملبورن، در یک بیانیه خبری گفت: «برای برخی از افرادی که با درد لگن دست و پنجه نرم می‌کنند، ورزش واقعاً می‌تواند تنها امید آنها باشد، اما من همچنین نمی‌خواهم به بیماران امید واهی بدهم. مهم است که تحقیقات آینده با آزمایش‌های بزرگتر و با کیفیت بهتر انجام شود و بررسی شود که چه نوع ورزش‌هایی به طور خاص برای افراد مختلف مؤثر است.»