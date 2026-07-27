کاهش دمای هوای گلستان از امروز؛وزش بادشدید و احتمال گردوخاک در راه است

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان گلستان اظهار کرد: طی روز گذشته، به دلیل استقرار الگوی تابستانه، جوی پایدار بر استان حاکم بود و به جز مناطق ساحلی، بیشینه دمای هوا در اغلب نقاط استان بین ۴۰ تا ۴۵ درجه سانتی‌گراد ثبت شد.

وی افزود: از امروز دوشنبه با تغییرات ایجاد شده در الگوی فشار سطح زمین، به‌تدریج وزش باد نسبتاً شدید تا شدید در استان آغاز می‌شود که شدت آن در مناطق غربی و نوار ساحلی بیشتر از سایر نقاط خواهد بود.

کارشناس هواشناسی گلستان ادامه داد: در پی این شرایط، وقوع پدیده گردوخاک در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست و شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، باید توصیه‌های ایمنی را مدنظر قرار دهند.

معقولی با بیان اینکه دمای هوا از امروز نسبت به روز گذشته حدود ۲ تا ۳ درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد، گفت: از امروز تا پایان هفته نیز شاهد افزایش ابر در سطح استان خواهیم بود.

وی خاطرنشان کرد: از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، تغییر محسوسی در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود و بیشینه دما در بیشتر نقاط گلستان در محدوده ۳۰ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد خواهد بود.