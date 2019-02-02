اردوغان: به مساله فلسطین و مردم آن پشت نخواهیم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه امروز شنبه و در جریان دیدار با نمایندگان عرب‌تبار پارلمان رژیم صهیونیستی موسوم به «کنیست» در کاخ هوبر در استانبول با بیان اینکه برای پایان اشغال در فلسطین و برقراری صلح و آرامش در آن تمامی تلاش خود را انجام می دهد، گفت: ترکیه به مساله فلسطین و مردم آن پشت نخواهد کرد. به حمایت از برادران خود با تمام توان ادامه خواهیم داد.

اردوغان در این دیدار، آنها را به ادامه اتحاد و همبستگی فراخواند.

وی همچنین از آنها به دلیل ایستادگی در مقابل «ظلم اسرائیل در غزه» و «قانون دولت ملی یهود» تشکر کرد.

رئیس جمهور ترکیه در ادامه تاکید کرد: تصویب قانون به اصطلاح دولت ملی یهود در پارلمان اسرائیل، حقوق فلسطینی‌ های شهروند اسرائیل را نیز به طور آشکار نقض می کند.